Kosovo e Albania stanno vivendo due momenti diametralmente opposti nella strada verso i campionati europei del prossimo anno.

Se da una parte, infatti, la compagine di Reja arriva dalla pesante sconfitta subita a Parigi contro la Francia, dall’altra il Kosovo si appresta a disputare la partita più difficile del suo girone – a Southampton contro l’Inghilterra – dopo la convincente vittoria di sabato contro la Repubblica Ceca, che ha regalato agli uomini di Challandes il secondo posto nel gruppo A di qualificazione.

Albania

Più che la sconfitta, assolutamente accettabile sul campo dei campioni del mondo in carica, l’Albania ha colpito in negativo per atteggiamento in campo e voglia. Una partita iniziata male – con il clamoroso errore dei francesi che invece di suonare l’inno albanese hanno suonato quello di Andorra – e terminata peggio, con il risultato di 4-1 che, per quanto visto in campo, sta stretto a Lloris e compagni (basti pensare al solo rigore sbagliato da Griezmann nel primo tempo).

Francia – Albania 4-1Francia-Albania è iniziata con qualche minuto di ritardo per un errore al momento degli inni. Poi lo speaker ha sbagliato ancora chiedendo scusa… all'Armenia! Geplaatst door ALBANIA NEWS op Zaterdag 7 september 2019

Gli uomini di Reja torneranno in campo domani 10 settembre ad Elbasan contro l’Islanda in una partita di fondamentale importanza, non tanto per le speranze di qualificazione ormai quasi nulle ma per ripristinare entusiasmo attorno ad una squadra che appare smarrita.

Kosovo

Tutt’altra situazione, invece, per il Kosovo, imbattuto da ben 15 partite ufficiali (l’ultima sconfitta risale al 9/10/17 contro l’Islanda). Rrahmani e compagni si apprestano a sfidare l’Inghilterra in trasferta dopo aver meritatamente rimontato la Repubblica Ceca sabato scorso.

La nazionale di Southgate rimane sicuramente la favorita per il match, ma la convinzione e la spensieratezza con cui il Kosovo arriverà a Southampton potranno rappresentare una vera e propria mina vagante per il risultato finale.

Anche in caso di sconfitta, comunque, il Kosovo continuerà ad avere grandi speranze di qualificazione ai prossimi Europei, ricordando anche che la compagine di Challandes disputerà la fase play-off della UEFA Nations League che rappresenta una grande alternativa di qualificazione per Euro 2020.