Sostituendo Gonzalo Higuain al 79′ di Juventus-Roma disputata sabato sera (ultima giornata di campionato), il nazionale albanese Giacomo Vrioni ha collezionato la sua prima presenza assoluta in Serie A scrivendo una pagina importante della sua carriera da calciatore.

Una serata che l’attaccante della Juventus difficilmente dimenticherà e che gli ha permesso di ufficializzare un particolare record: il classe 1998, infatti, è il primo calciatore ad aver giocato nella stessa stagione in Serie A, in Serie B e in Serie C.

Dopo la prima parte di stagione con la maglia del Cittadella in Serie B, Vrioni ha vestito quella della Juventus Under 23 in Serie C (con la quale ha vinto la Coppa Italia Serie C) prima dell’esordio ufficiale con i bianco-neri di Sarri in Serie A negli ultimi minuti di Juventus-Roma 1-3.

Un record unico per l’attaccante albanese, che nel 2018 aveva esordito con la Nazionale maggiore dell’allora commissario tecnico Christian Panucci.

La carriera di Giacomo Vrioni

Cresciuto nel settore giovanile del Matelica, nel 2015 si trasferisce alla Sampdoria, Dopo essersi messo in mostra nelle formazioni giovanili dei blucerchiati, ricevendo anche delle convocazioni in prima squadra, il 20 luglio 2017 passa in prestito alla Pistoiese, con cui disputa un buon campionato, concludendo la stagione con otto reti in 27 presenze.

Il 9 luglio 2018, dopo aver rinnovato con la Sampdoria fino al giugno 2022, viene ceduto, sempre a titolo temporaneo, al Venezia. All’inizio della stagione 2018/2019 si trasferisce in prestito al Cittadella. Dopo avere trovato poco spazio in Veneto, il 30 gennaio 2020 si trasferisce alla Juventus Under-23 con la quale vince la Coppa Italia Serie C.

Dopo aver giocato con l’Under-18 e l’Under-19 italiana, nel 2018 viene convocato con la nazionale Under-21 albanese, con cui esordisce nell’amichevole dell’11 settembre persa per 3-1 proprio contro l’Italia, segnando l’unica rete della sua squadra.

Con l’esordio in Serie A di sabato, Giacomo Vrioni diventa il 25esimo calciatore albanese della storia ad aver giocato in Serie A.