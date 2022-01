Si chiama Denni Xhepa, ha 18 anni e giovedì partirà in direzione Pechino, in compagnia di suo fratello Sildi, il suo tecnico.

È pinerolese e di origini albanesi lo sciatore che rappresenterà l’Albania ai prossimi Giochi Invernali di Pechino 2022. Essendo l’unico rappresentante della nazione, sarà anche il suo portabandiera.

La consegna della bandiera

Lo scorso lunedì, il giovane atleta, studente del liceo sportivo di Oulx e portacolori dello Sci Club Sestriere, ha ricevuto lo stendardo durante una cerimonia ufficiale svoltasi a Tirana. A consegnare la bandiera, il ministro dell’Istruzione, dello sport e della gioventù, Evis Kushi.

Sebbene sia impossibile per me accompagnarvi in ​​Cina, sono onorata di consegnare qui la bandiera albanese. Credo fermamente che ci renderai orgogliosi.

Queste sono le parole con cui il ministro ha espresso tutto il suo compiacimento nei confronti dell’atleta, aggiungendo che sempre più albanesi partecipano ai campionati internazionali, il che dimostra “l’aumento della qualità per la disciplina sportiva ma anche il sostegno dato dal governo“, e in particolare dal suo ministero.

Gli investimenti nelle piste da sci non solo ampliano lo sviluppo di questo tipo di sport, ma aiutano anche lo sviluppo del turismo, ha affermato Kushi, sottolineando l’importanza di maggiori investimenti per questa attività sportiva.

Farò del mio meglio per onorare l’Albania e dare prestigio alla bandiera albanese in questa competizione, ha detto Denni, ringraziando tutti per aver creduto in lui.

Oggi abbiamo un’intera squadra che si allena sulle Alpi italiane, e questo grazie al grande lavoro svolto dal presidente della Federazione albanese di sci, che è riuscito a raccogliere nuovi talenti per rappresentare il nostro Paese con dignità; sono le parole commosse del presidente del Comitato olimpico nazionale albanese.

L’ambasciatore cinese in Albania, Zhou Ding ha dichiarato che Cina e Albania hanno sempre goduto di una profonda amicizia.

Sono sicuro che sarai accolto calorosamente a Pechino, la città gemella di Tirana.

L’impegno di Denni Xhepa

L’Albania è la terra dei genitori di Denni – Hajredin e Silvana – che negli anni Novanta si sono trasferiti in Piemonte, dove hanno costruito la loro famiglia. Lo speciale, che vedrà tra i protagonisti lo sciatore, si terrà mercoledì 16 febbraio allo Xiaohaituo Alpine Skiing Field di Yanqing, dipartimento a un’ottantina di chilometri da Pechino. Si vocifera di una sua eventuale partecipazione allo slalom gigante, programmato per il 13 febbraio.

Denni si è guadagnato il privilegio di rappresentare la sua nazione d’origine grazie alla vittoria conseguita domenica 12 gennaio, quando nella seconda gara Fis-Njr si è accaparrato i punti per entrare a far parte della squadra nazionale albanese, che sarà alle Olimpiadi invernali di Pechino dal 4 al 20 febbraio.

Il giovane ha registrato i primi successi a Livigno, guadagnando così, i punti iniziali che gli sono serviti per incominciare il cammino, che lo ha portato fin qua.