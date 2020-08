Un fantastico Tirana esce vittorioso per 2-0 dalla Dinamo Arena di Tbilisi accedendo di diritto al secondo turno di qualificazione.

Di Torassa e di Ismajlgeci le reti che hanno permesso ai bianco-blu di sconfiggere la Dinamo Tbilisi. Ora i campioni d’Albania affronteranno – sempre in partita secca – la Stella Rossa di Belgrado martedì 25 all’Air Albania Stadium (calcio d’inizio ore 20:00). Servirà un’impresa ancora più grande per riuscire ad accedere al terzo turno di qualificazione.

Le parole dei protagonisti

“Non è stato un grande risultato solo per me, ma per tutta la squadra e per i tifosi del KF Tirana, così come per tutti coloro che amano questo club. Ritengo che questo sia un altro punto di partenza; quanto fatto in campionato lo stiamo dimostrando anche in questi preliminari. Questa vittoria ci ha tolto di dosso molta emozione.” – ha dichiarato l’allenatore del KF Tirana, Emmanuel Egbo.

“Ora siamo contenti per il risultato ma preferisco dire che era un nostro dovere ottenere la qualificazione: abbiamo lavorato di squadra e siamo riusciti a tornare a casa con una vittoria. Anche i nuovi non hanno fatto rimpiangere nessuno e hanno dimostrato di poter far parte della squadra. In sintesi, la squadra ha svolto il suo compito.” – ha affermato il presidente dei bianco-blu, Refik Halili.

“Sono veramente contento, soprattutto per il risultato finale che per il gol segnato dato che si trattava di una partita molto importante per noi. Speriamo di vincere anche la prossima sfida.” – ha dichiarato l’attaccante argentino Agustin Torassa.

Marcatori: Torassa 45+4, Ismajlgeci 86′

Lika, Tosevski, Vangjeli, Najdovski, Ismajlgeci, Batha, Celhaka, Cale (Toli 71′), Torassa (Muça 83′), Cobbinah, Muci (Avdijaj 87′).