Under 21, Albania e Kosovo nello stesso girone di qualificazione

Albania e Kosovo nello stesso girone di qualificazione da avversarie: è questo il verdetto del sorteggio tenutosi ieri in Svizzera, riguardante le qualificazioni per Europei Under 21 del 2021. Le due nazionali sono state inserite nel Gruppo 3 assieme ad Inghilterra, Austria, Turchia ed Andorra.

Da sottolineare come il Kosovo, prima del sorteggio, fosse inserito in quarta fascia mentre l’Albania una fascia più in giù, nella quinta. Le sfide di qualificazione avranno inizio il prossimo 18 Marzo.

Le ultime qualificazioni

Sia Albania che Kosovo hanno chiuso i rispettivi gironi di qualificazione per gli Europei – che si disputeranno il prossimo anno in Italia e San Marino – al quinto posto.

L’Albania si è fermata a quota sette punti, alle spalle di Spagna, Irlanda del Nord, Slovacchia e Islanda, precedendo soltanto l’Estonia. Una campagna di qualificazione che aveva lasciato inizialmente ben sperare i ragazzi di Alban Bushi, dopo il successo raggiunto in Islanda per 2-3 (unica vittoria), ma che poi non ha confermato le aspettative.

Il Kosovo, invece, alla sua prima apparizione ha totalizzato ben 12 punti, disputando anche grandi partite come le due vittorie contro la Norvegia e i pareggi casalinghi contro Irlanda e Germania.

I precedenti

Sarà la prima volta che le compagini U-21 di Albania e Kosovo si incontreranno in incontri ufficiali. Fino ad oggi, infatti, si sono scontrate solo le nazionali U-17 e quelle U-19, oltre ovviamente alle nazionali maggiori.

Quest’ultime si sono incontrate ben cinque volte: il bilancio è di tre vittorie per l’Albania, un pareggio e una vittoria per il Kosovo, raggiunta proprio nell’ultima partita tra le due squadre nell’amichevole del 29 maggio a Zurigo, in Svizzera.

Il calendario dell’Albania

23 Marzo 2019 Albania-Turchia

26 Marzo 2019 Andorra-Albania

7 Giugno 2019 Turchia-Albania

9 Settembre 2019 Albania-Austira

15 Ottobre 2019 Albania-Kosovo

15 Novembre 2019 Albania-Inghilterra

27 Marzo 2020 Kosovo-Albania

4 Settembre 2020 Austria-Albania

8 Settembre 2020 Albania-Andorra

13 Ottobre 2020 Inghilterra-Albania