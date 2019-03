Dopo la sconfitta casalinga contro la Turchia, questa sera (alle 20:45) torna in campo la nazionale albanese ad Andorra.

Dopo l’esonero di Christian Panucci, la panchina è stata affidata temporaneamente al duo Ervin Bullku-Sulejman Mema, in attesa della nomina del nuovo commissario tecnico.

Bullku: dobbiamo fare del nostro meglio

Ieri, nella tradizionale conferenza pre-partita, il commissario tecnico ad interim Ervin Bulku si è espresso sulla partita che attende l’Albania:

“La partita contro Andorra è molto importante, dobbiamo vincerla per poter continuare a credere nei nostri obiettivi. Le qualificazioni sono appena iniziate ed abbiamo perso soltanto la prima partita; per questo, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani.

Mi è stata assegnata una grande responsabilità. Dobbiamo fare del nostro meglio per vincere contro Andorra. Ci siamo impegnati per dimenticarci in fretta della sconfitta contro la Turchia. Ho piena fiducia nei ragazzi.” – ha dichiarato alla stampa Bullku.

Con quest’ultimo in conferenza c’era anche il capitano Elseid Hysaj:

“Non dobbiamo pensare troppo all’allenatore, poiché abbiamo una partita molto importante che dobbiamo assolutamente vincere. Non dobbiamo pensare a nient’altro: abbiamo perso una battaglia, ma la guerra continua.

Se sono il leader di questa squadra? Penso di sì. Sono sempre vicino ai miei compagni, e loro allo stesso modo con me. Spera di continuare ad essere per molto tempo il capitano di questa nazionale.” – ha affermato il giocatore del Napoli.

Chi sarà il prossimo allenatore?

Una volta terminata la partita contro Andorra, la Federazione tornerà alla ricerca del nuovo commissario tecnico dell’Albania.

Il nome più caldo è quello di Edoardo Reja: l’ex tecnico di Atalanta, Napoli e Lazio, infatti, era presente venerdì a Scutari in tribuna d’onore accompagnato dal noto procuratore albanese Shkumbim Qormemeti.

Reja si è poi incontrato con il presidente Duka per discutere della panchina albanese; tuttavia, il tecnico di Gorizia ha chiesto tempo per riflettere sulla questione e, per questo motivo, la Federazione potrebbe decidere di optare per un’altra strada.

Tra i possibili candidati è forte anche il nome di Luigi De Canio, già in lizza per la panchina albanese prima che la FSHF decidesse di nominare Christian Panucci nell’estate del 2017.