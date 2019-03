Esordio amaro nelle qualificazioni per i prossimi campionati europei per l’Albania, che si arrende per 2-0 al cospetto della Turchia.

La partita

Panucci sorprende tutti schierando inizialmente un 4-4-2 atipico: Berisha tra i pali, Hysaj, Djimsiti, Ismajli e Veseli davanti a lui, Balliu, Xhaka, Abrashi e Memushaj a centrocampo con Uzuni in appoggio a Bekim Balaj.

L’Albania parte forte con un ottimo possesso palla che porta a due buone occasioni. Prima è Balaj – dopo uno splendido scambio con Uzuni – a presentarsi davanti al portiere, poi è Balliu dopo aver tagliato dall’esterno a ritrovarsi davanti al numero uno turco: ma in entrambi i casi Gunok riesce a salvarsi.

Nel momento migliore della formazione albanese, la Turchia passa in vantaggio. Djimsiti e Xhaka sbagliano nel disimpegno difensivo, Cenk Tosun recupera e serve Burak Yilmaz che con un gran diagonale batte Berisha per il vantaggio ospite.

La partita degli uomini di Panucci, in pratica, finisce qui. Il gol spegne l’entusiasmo dell’Albania e così si giunge all’intervallo senza nulla in particolare da segnalare.

Ma l’Albania è inesistente anche nella ripresa, complice il gol dopo appena cinque minuti di Calhanoglu, che chiude un azione personale infilando Berisha sul palo più lontano.

Panucci prova a cambiare qualcosa buttando subito dentro Grezda e Sadiku, i grandi esclusi della serata. Tuttavia, la musica non cambia e il primo tiro in porta albanese della ripresa arriva soltanto al minuto 83, per mano di Hysaj.

La Turchia controlla senza troppi patemi e porta a casa una vittoria di fondamentale importanza. Brutta sconfitta, invece, per Berisha e compagni, che dovranno subito rialzare la testa perché lunedì si torna in campo contro Andorra.

Nella conferenza stampa post-partita, Panucci ha ribadito la sua intenzione di non volersi dimettere comunque vadano le cose. La sua panchina continua a traballare e tra i media albanesi già si fa il nome del possibile sostituto, ovvero Edoardo Reja. L’ex tecnico – tra le altre – di Atalanta e Lazio, infatti, è stato avvistato in tribuna d’onore durante la partita.

Berisha 5,5; Hysaj 6; Ismajli 5,5; Djimsiti 5,5; Veseli 6; Balliu 5,5 (58’ Grezda 5); Xhaka 5; Abrashi 5; Memushaj 6; Uzuni 5,5; Balaj 5 (58’ Sadiku 5).