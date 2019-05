Albania-Moldavia del prossimo 11 giugno, valida per qualificazioni ai prossimi campionati europei, verrà disputata all’Elbasan Arena e quindi non sarà la partita inaugurale della nuova ‘Arena Kombëtare’, come previsto inizialmente dalla Federazione.

La notizia è stata ufficializzata dal sito della UEFA, che riporta appunto come sede della partita l’Elbasan Arena. I lavori della nuova casa della nazionale, infatti, non sono stati ancora ultimati nonostante negli ultimi mesi siano proseguiti intensamente.

L’Arena Kombëtare

La nuova ‘Arena Kombëtare’ è un accordo di partnenariato pubblico-privato da 50 milioni di euro, con una società edile che ha investito 40 milioni di euro per costruire lo stadio in cambio di terreni pubblici e del permesso per costruire un torre di 24 piani – che includerà un hotel, strutture commerciali e così via – che sorgerà accanto allo stadio.

La Federazione, invece, ha investito la rimanente parte di 10 milioni di euro attraversa i fondi UEFA. Il nuovo stadio sarà una struttura da 22.000 posti, che si sta completando sul sito del vecchio stadio ‘Qemal Stafa’ che ha cessato di essere utilizzato nel 2013 dopo aver fallito nel soddisfare gli standard internazionali richiesti dalla UEFA.

Il Qemal Stafa è stato lo stadio dell’Albania per oltre 70 anni a partire dal 1946, quando fu inaugurato per la Coppa dei Balcani. In questi anni, mancando di una ‘casa permamente’, la nazionale di calcio albanese ha disputato le partite casalinghe negli stadi Elbasan Arena e ‘Loro Boriçi’ di Scutari, ricostruiti entrambi con fondi governativi per circa 14 milioni di euro.

L’Albania nel gruppo H

Dopo due giornate di qualificazioni, l’Albania è al terzo posto con tre punti – a pari merito con l’Islanda – nel gruppo H. A giugno, la nazionale del neo ct Edi Reja affronterà prima la stessa Islanda e in trasferta e poi la Moldavia in casa.

Sarà interessante vedere l’apporto che l’ex tecnico – tra le altre – di Atalanta e Lazio porterà alla causa albanese. Nonostante la sconfitta casalinga contro la Turchia, infatti, l’Albania è ancora in piena corsa per uno dei due posti che assicurano il pass per Euro 2020.

La conferenza stampa di Reja, nella quale verrà ufficializzata anche la lista dei convocati per le prossime partite, è prevista per l’ultima settimana del mese di maggio.