Io so soltanto due cose, anche perché non v’è un organo ufficiale che stabilisca regole in merito, a parte quelle del buon senso. Che quando si tratta di calcolare l’imbattibilità d’un portiere, i minuti di recupero non contano: se valessero, Buffon avrebbe superato i mille minuti: 1.023 e non 973; ed io non sono juventino.

La seconda cosa importante è che le partite disputate siano consecutive, e non venga saltata nemmeno una. Ecco perché Alban Hoxha non lo vedete – nonostante i 1.086 minuti d’imbattibilità nel Campionato 2014-15 – nella lista dei portieri che hanno superato i mille minuti d’imbattibilità in Campionato, poiché non entrò in campo negli incontri Skënderbeu-Partizani 3-0 (8 novembre 2014) e Partizani-Kukësi 2-0 (23 novembre 2014). Mentre Bujar Gogunja con i suoi 1.037 minuti, quando difendeva la porta del Labinoti Elbasan nel 1983-84, è in classifica al 44° posto del mondo in tutta gloria.

Quest’ultimo passo è comprensibile: poiché si vuole evitare che i portieri, in odore di record, svicolino le partite con squadre molto forti, per non incassare reti. Però pure per un aspetto puramente tecnico-formale. Ammettiamo che nel prossimo campionato albanese 2017-18 di 36 partite, un portiere giochi una partita sì e una no e non prenda mai reti. A questo punto che significato avrebbero i 1.620 minuti d’imbattibilità? Nessuno.

Oggi parleremo di due casi da manuale. Non dell’imbattibilità nel corso di un Campionato, come si è sempre fatto, bensì durante la stessa stagione in partite ufficiali fra Campionato e Coppa Nazionale.

Kujtim Shtama (nato il 16 giugno 1970) – quando si laureò Campione d’Albania col Teuta Durrës nel 1993-94 – stabilì un primato di assoluto valore mondiale: 1.250 minuti (927 in Campionato, 86° al mondo, e 323 in Coppa).

Vediamolo assieme, con bibliografia, affinché i soliti e patetici dubbiosi, tacciano per sempre.

16ª giornata, 19.2.1994: Elbasani-Teuta 1-0 (Stojku al 49′); 41 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 7, 22.2.1994, p. 10)

17ª giornata, 26.2.1994: Teuta-Albpetrol Patos 0-0;90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 8, 1.3.1994, p. 14)

18ª giornata, 5.3. 1994: Apolonia Fier-Teuta 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 9, 8.3.1994, p. 14)

19ª giornata, 12.3.1994: Teuta-Flamurtari Vlorë 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 10, 15.3.1994, p. 8)

20ª giornata, 19.3.1994: Lushnja-Teuta 0-1; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 11, 22.3.1994, p. 11)

21ª giornata, 26.3.1994: Teuta-Partizani Tiranë 2-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 12, 29.3.1994, p. 7)

22ª giornata, 2.4.1994: Laçi-Teuta 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 13, 5.4.1994, p. 14)

23ª giornata, 9.4.1994: Teuta-Sopoti Librazhd 4-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 14, 12.4.1994, p. 10)

24ª giornata, 16.4.1994: Besa Kavajë-Teuta 0-3; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 15, 19.4.1994, p. 10)

25ª giornata, 23.4.1994: Teuta-Vllaznia Shkodër 1-0; 76 minuti d’imbattibilità, sostituito, per infortunio, da Xhevahir Kapllani al 76′ (“Sporti”, N. 16, 26.4.1994, p. 6)

26ª e ultima giornata, 30.4.1994: Besëlidhja Lezhë-Teuta 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 17, 3.5.1994, p. 8)

Semifinale andata Coppa d’Albania 1993-94, 8.5.1994: Dinamo Tiranë-Teuta 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 18, 10.5.1994, p. 10)

Semifinale ritorno Coppa d’Albania 1993-94, 11.5.1994: Teuta-Dinamo Tiranë 2-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 19, 17.5.1994, p. 8)

Finale andata Coppa d’Albania 1993-94, 21.5.1994: Teuta-SK Tirana 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 20, 24.5.1994, p. 10)

Finale ritorno Coppa d’Albania 1993-94, 28.5.1994: SK Tirana-Teuta 1-0 (Malko 53′); 53 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 21, 31.5.1994)

In totale: 1.250 minuti. Onore a Kujtim Shtama.

È interessante sottolineare come il portiere titolare del Teuta, Xhevahir Kapllani (nato il 21 giugno 1974), nella stessa stagione, superò prima di Shtama, il fatidico muro con 1.043 minuti d’imbattibilità in partite ufficiali consecutive fra Campionato (793) e Coppa (250). Mentre se teniamo presente solo il Campionato sono 824 minuti.

Ai lettori dati e bibliografia:

4ª giornata, 2.10.1993: Albpetrol Patos-Teuta 1-1 (71′ Fraholli per l’Alb) 19 minuti d’imbattibilità

5ª giornata, 9.10.1993: Teuta-Apolonia Fier 4-0 (sostituito al 54′ da Shtama); 54 minuti d’imbattibilità

6ª giornata, 16.10.1993: Flamurtari Vlorë-Teuta 0-0; 90 minuti d’imbattibilità

7ª giornata, 23.10.1993: Teuta-Lushnja 2-0; 90 minuti d’imbattibilità (per 4ª, 5ª, 6ª e 7ª giornata: “Sporti”, N. 46, 26.10.1993, pp. 9-12)

8ª giornata, 30.10.1993: Partizani Tiranë-Teuta 0-3; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 47, 2.11.1993, p. 6)

9ª giornata, 6.11.1993: Teuta-Laçi 4-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 48, 9.11.1993, p. 9)

10ª giornata, 13.11.1993: Sopoti Librazhd-Teuta 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 49, 16.11.1993, p. 4)

11ª giornata, 20.11.1993: Teuta-Besa Kavajë 2-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 50, 23.11.1993, p.6)

12ª giornata, 27.11.1993: Vllaznia Shkodër-Teuta 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 51, 30.11.1993, p. 12)

13ª giornata, 4.12.1993: Teuta-Besëlidhja Lezhë 1-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 52, 7.12.1993, p. 6)

1ª giornata gruppo quarti di finale Coppa d’Albania, 11.12.1993: Teuta-Laçi 1-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 53, 14.12.1993, p. 6)

2ª giornata gruppo quarti di finale Coppa d’Albania, 18.12.1993: Besëlidhja Lezhë-Teuta 0-0; 90 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 54, 7.21.1993, p. 9)

3ª giornata gruppo quarti di finale Coppa d’Albania, 22.12.1993: Teuta-Partizani Tiranë 1-1 (sostituito da Shtama al 70′, la rete di Hasani del Par è al 75′): 70′ minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 55, 28.12.1993, p. 6)

14ª giornata, 5.2.1994: Teuta-Dinamo Tiranë 1-3 (31′ Xhafa per la Din); 31 minuti d’imbattibilità (“Sporti”, N. 5, 8.2.1994, p. 11).

Sfido io che con portieri simili il Teuta vinse il suo unico Campionato subendo solo nove reti in 26 partite e 5 in Coppa!