FIFA, aperto un procedimento disciplinare contro Shaqiri e Xhaka

La FIFA ha aperto un procedimento disciplinare contro Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka, a causa delle loro esultanze – mimando con le mani l’aquila bicefala della bandiera albanese – dopo le reti siglate nella vittoria per 2-1 contro la Serbia di venerdì.

Entrambi i giocatori hanno negato, tuttavia, che ci fosse un significato politico dietro le loro celebrazioni:

“Per è stata una giornata davvero speciale. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, alla Svizzera, all’Albania e al Kosovo; il gesto era rivolto a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto, non era assolutamente rivolto agli avversari.” – ha detto Xhaka al termine dei novanta minuti.

Anche il suo compagno di nazionale, Xherdan Shaqiri, ha proseguito sulla stessa linea:

“Non ha niente a che fare con la politica. Si tratta esclusivamente di calcio.” – ha dichiarato alla fine del match.

La FIFA, inoltre, ha dichiarato inoltre di aver anche aperto un procedimento disciplinare contro la federazione serba, poiché alcuni dei suoi tifosi hanno esibito messaggi politici e offensivi (ad esempio, le felpe che raffiguravano Ratko Mladic, condannato in primo grado all’ergastolo per essere uno dei responsabili del tristemente noto ‘massacro di Srebrenica), e contro il ct Mladen Krstajic per le sue dichiarazioni riguardante l’arbitro della partita Felix Brych, il quale a suo parere dovrebbe essere processato all’AIA (sede del tribunale per i crimini di guerra dell’ex Jugoslavia).

In Albania e in Kosovo, la vittoria svizzera è stata celebrata fino a serata inoltrata. A Prishtina sono addirittura partiti i fuochi d’artificio mentre a Tirana si sono limitati a gioire e ad applaudire le gesta di Shaqiri e compagnia. Anche il presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, si è lasciato andare con un post su Twitter:

“Congratulazioni a Shaqiri e a Xhaka e all’intera Svizzera per la meritata vittoria! Orgogliosi di voi. Il Kosovo vi ama” – il tweet di Thaçi.

A dimostrazione del fortissimo legame che esiste tra il Kosovo (e l’intera etnia albanese) e questi calciatori. Il verdetto della FIFA dovrebbe arrivare domani, anche se i tabloid inglesi riferiscono che per i due ci sarà una squalifica di due partite. Sarebbe una beffa per la Svizzera ma anche un’ingiustizia per i due calciatori, ricordando che quando Kolarov segnò ad Elbasan contro l’Albania (0-2 il risultato finale) molti dei giocatori serbi esultarono con il gesto delle ‘tre dita’; un ‘gesto tipicamente serbo’ come ha dichiarato il tennista Novak Djokovic a l’Equipe qualche anno fa, che non fu punito dalla UEFA:

“Quando vinco faccio il saluto con tre dita, ma non c’è nulla di politico in questo: è semplicemente un gesto tipicamente serbo, che si fa solo da noi, e per questo lo faccio.”

Esattamente come l’aquila albanese. E allora perché utilizzare due pesi e due misure?