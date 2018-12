Euro 2020, i gironi di qualificazione: l’Albania con la Francia, l’Inghilterra per il Kosovo

E’ appena terminato a Dublino il sorteggio dei gironi di qualificazione per i campionati europei del 2020. Per Albania e Kosovo due gironi dall’alto coefficiente di difficoltà, ma che sicuramente faranno divertire le due tifoserie. Saranno qualificate per i prossimi Europei le prime due classificate di ogni girone.

Albania nel girone H

Le avversarie dell’Albania saranno la Francia campione del mondo in carica, l’Islanda, la Turchia, la Moldavia e Andorra. Un girone sicuramente difficile ma che potrebbe regalare qualche piacevole sorpresa ai rosso-neri: non mettendo in discussione il primato della Francia, l’Albania – almeno sulla carta – sembrerebbe avere qualche chance di raggiungere il secondo posto davanti all’Islanda e alla Turchia.

Un’impresa molta difficile ma non impossibile. Considerando anche che l’Albania trova molto più stimoli nell’affrontare nazionali più blasonate, come la storia recente insegna. Nelle qualificazioni per gli ultimi europei, infatti, l’Albania di De Biasi era inserita in un girone di ferro con Portogallo, Serbia, Danimarca e Armenia, ma nonostante questo riuscì comunque a raggiungere la storica qualificazione.

Molti si chiederanno: chi guiderà l’Albania nelle prossime qualificazioni? A meno di clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà confermato Christian Panucci. La conferma è arrivata direttamente da Dublino, dove l’allenatore italiano – con il presidente Duka ed altri – era in rappresentanza della delegazione albanese.

Kosovo nel Girone A

Girone a cinque squadre invece per il Kosovo, che dovrà affrontare l’Inghilterra, la Repubblica Ceca, la Bulgaria e il Montenegro. Sarà un importantissimo banco di prova per vedere le reali potenzialità della nazionale allenata da Bernard Challendes, la quale ha ben figurato nella UEFA Nations League vincendo il proprio girone.

Vittoria che ha permesso al Kosovo di sperare nella qualificazione agli Europei del 2020 tramite la UEFA Nations League. A Giugno, infatti, Ujkani e compagni affronteranno la Macedonia a Skopje in un match ad eliminazione diretta: la vincente andrà ad affrontare la vincente della sfida tra Georgia e Bielorussia per il pass di qualificazione agli Europei.

Euro 2020: tutti i gironi di qualificazione

Girone A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo.

Girone B: Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo.

Girone C: Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia.

Girone D: Svizzera, Danimarca, Eire, Georgia, Gibilterra.

Girone E: Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaijan.

Girone F: Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Isole Faroe, Malta.

Girone G: Polonia, Austria, Israele, Slovenia, Macedonia, Lettonia.

Girone H: Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra.

Girone I: Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan, San Marino.

Girone J: Italia, Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein.