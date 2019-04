Edoardo Reja è il nuovo allenatore dell’Albania. L’ex tecnico di Atalanta, Lazio e Napoli ha accettato l’offerta della federazione e guiderà la nazionale albanese fino almeno al termine di queste qualificazioni.

Mercoledì le parti si incontreranno nuovamente per discutere i dettagli dell’accordo: il tecnico goriziano vorrebbe un contratto annuale, mentre la federazione vorrebbe partire da un minimo di due anni.

Dieci giorni fa, in Albania, era rimbalzata la voce di un incontro tra il presidente della Federcalcio, Armand Duka, ed Alberto Zaccheroni a Bologna, proprio per il ruolo di commissario tecnico. L’incontro a Bologna c’è stato, ma non con il tecnico romagnolo.

Si trattava, invece, proprio di Reja che quindi, a breve, verrà ufficializzato come nuovo commissario tecnico dell’Albania.

La carriera di Edi Reja

Ex centrocampista di Spal, Palermo, Alessandria e Benevento, Reja appende gli scarpini al chiodo nel 1977 e due anni più tardi inizia la sua lunga carriera da allenatore.

Dopo una lunga gavetta tra Pescara, Cosenza, Verona, Bologna, Lecce, Brescia, Torino, Vicenza, Genoa, Catania e Cagliari, nel 2004/2005 accetta di fare un balzo indietro fino alla C1 per guidare il Napoli nel suo ambizioso progetto di rincorsa fino alla massima serie.

Con i partenopei disputa due campionati di serie C, uno di B e due di Serie A: indimenticabile il suo Napoli spettacolo che sorprende tutti nell’anno di ritorno nella massima categoria grazie alla giocate di Lavezzi e Hamsik.

Dopo l’esonero, accetta l’incarico dell’Hajduk Spalato in Croazia per poi tornare in Italia nel 2010, alla guida della Lazio. Reja chiude la prima esperienza sulla panchina biancoceleste alla fine del 2012, ma tornerà nel gennaio 2014 in sostituzione dell’esonerato Petkovic.

La sua ultima avventura in panchina risale alla stagione 2015/2016, quando subentra agli inizi di marzo a Colantuono sulla panchina dell’Atalanta, guidando la dea ad una salvezza tranquilla a fine stagione.

