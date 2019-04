Con tutta probabilità sarà Alberto Zaccheroni il nuovo tecnico della nazionale albanese, secondo quanto riportato dai media sportivi in Albania.

L’ex allenatore degli Emirati Arabi Uniti (con cui ha raggiunto la semifinale nell’ultima Coppa d’Asia) è attualmente senza incarico e sta riflettendo se accettare o meno l’offerta della federazione.

Il presidente della FSHF, Armand Duka, è infatti in queste ore a Bologna proprio per trattare con Zaccheroni: l’offerta è un contratto 1+1, che potrebbe portare quindi il tecnico romagnolo alla guida dell’Albania anche per la campagna di qualificazione per i prossimi mondiali.

Le altre candidature, per il momento accantonate, sono quelle di Edi Reja (che inizialmente era il favorito), Roberto Donadoni, Besnik Hasi e Lugi De Canio.

La carriera di Zaccheroni

Alberto Zaccheroni – dopo anni di gavetta sulle panchine di Cesenatico, Riccione, Boca San Lazzaro, Venezia, Bologna e Cosenza – la sua carriera decolla nella stagione 1997-1998, quando porta l’Udinese (trascinata dai 27 gol di Oliver Bierhoff) addirittura al terzo posto.

L’anno successivo finisce sulla panchina del Milan dove vince lo scudetto al primo tentativo nella stagione 98-99. Tuttavia, sarà l’unica grande gioia della sua avventura rossonera che terminerà nel 2001.

Nella stagione 2001-2002 subentra dopo poche giornate di campionato con la squadra al terzultimo posto a Dino Zoff a guida della Lazio. Complice la pesante sconfitta nel derby contro la Roma (1-5), il presidente Sergio Cragnotti a fine stagione non conferma il tecnico romagnolo, sostituendolo con Roberto Mancini.

Le sue successive avventure in panchina sono da ‘traghettatore’ visto che sia con l’Inter che con la Juventus viene chiamato a stagione in corso senza che poi venir confermato al termine della stagione.

Piccola eccezione, invece, è l’avventura sulla panchina del Torino – tra Inter e Juventus – dove viene chiamato ad inizio stagione (anche se solo a due giorni dallo start del campionato) per poi venir esonerato a febbraio dell’anno successivo.

Una delle sue esperienze indimenticabili è sicuramente quella sulla panchina della nazionale giapponese, con cui vince la Coppa d’Asia del 2011 e disputa i mondiali in Brasile del 2014. Nel 2016 torna ad allenare, questa volta in Cina al Beijing Guoan, avventura che dura solo 10 partite.

Dopo essersi preso una pausa – durante la quale ha assunto il ruolo di commentatore tecnico per le partite dell’Italia sulla RAI – torna in panchina nel 2017 con gli Emirati Arabi Uniti.