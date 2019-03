Ieri, mentre la nazionale albanese di Panucci si allenava a Durazzo, a Tirana sono state presentate le nuove divise sponsorizzate Macron.

L’intento che si è voluto perseguire nella predisposizione delle divise è duplice: cercare di preservare la tradizione della squadra, ma allo stesso tempo introdurre alcuni aspetti stilistici tipici del brand.

“E’ stato fatto un lavoro incredibile da parte della Macron. Voglia ringraziarli per questo e per tutti gli altri progetti. Spero che tutto questo ci porti a quello che tutti vogliamo, ovvero prestazioni quanto più buone possibili.

Auguro alla nazionale i migliori risultati, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Bisogna iniziare con il piede giusto già nella partita contro la Turchia.” – ha affermato il presidente della Federcalcio, Armand Duka, durante la cerimonia di presentazione.

Il calcio d’inizio di Albania-Turchia è fissato per domani sera alle ore 20:45, allo stadio ‘Loro Boriçi’ di Scutari. Questa dovrebbe essere l’ultima partita ufficiale della nazionale albanese a Scutari, visto che entro l’11 Giugno (data della prossima partita casalinga dell’Albania contro la Moldavia) dovrebbero essere ultimati i lavori della nuova ‘Arena Kombëtare’ a Tirana.

Albania nel Girone H

Le avversarie dell’Albania nel cammino verso Euro 2020 saranno la Francia campione del mondo in carica, l’Islanda, la Turchia, la Moldavia e Andorra. Un girone sicuramente difficile ma che potrebbe regalare qualche piacevole sorpresa ai rosso-neri: non mettendo in discussione il primato della Francia, l’Albania – almeno sulla carta – sembrerebbe avere qualche chance di raggiungere il secondo posto davanti all’Islanda e alla Turchia.

Un’impresa molto difficile ma non impossibile. Considerando anche che l’Albania trova molto più stimoli nell’affrontare nazionali più blasonate, come la storia recente insegna. Nelle qualificazioni per gli ultimi europei, infatti, l’Albania di De Biasi era inserita in un girone di ferro con Portogallo, Serbia, Danimarca e Armenia, ma nonostante questo riuscì comunque a raggiungere la storica qualificazione.

Il calendario