Albania-Norvegia 0-1: passo indietro per la nazionale di Panucci

Una brutta Albania si arrende per 0-1 contro la Norvegia. Un passo indietro per la nazionale di Christian Panucci rispetto alla splendida prestazione che aveva messo in mostra a Novembre contro la Turchia, quando le aquile vinsero 3-2 grazie alla doppietta di Sadiku e alla rete di Grezda.

Primo tempo

Panucci fa debuttare dal primo minuto Kamer Qaka – che era già stato impiegato per uno spezzone di partita contro la Turchia a Novembre – e Ylber Ramadani, che con Xhaka vanno a comporre il centrocampo nel 4-3-3 schierato dal ct italiano con tra i pali Strakosha (Berisha in panchina per precauzione dopo qualche noia muscolare accusata in settimana), Hysaj, Ajeti, Mavraj e Aliji nel pacchetto arretrato e Roshi, Grezda e Sadiku a completare l’undici titolare.

Pur essendo un’amichevole entrambe le squadre appaiono contratte nella prima frazione di gioco; occasione norvegese a parte nei primi minuti di gioco a parte, infatti, i due portieri sono in pratica spettatori non paganti della partita. Nell’Albania da segnalare, sul finire del primo tempo, l’infortunio di Kamer Qaka, sostituito da Keidi Bare, anche lui esordiente assoluto.

Secondo tempo

All’intervallo Panucci prova a mischiare le carte: dentro Balaj e fuori Roshi, con conseguente passaggio al 4-3-1-2 con Grezda in appoggio delle due punte. Mossa che sembra dare una svegliata ai ‘kuq e zi’ che si rendono subito pericolosi con un colpo di testa su Sadiku, che termina di poco alto sulla traversa. La risposta norvegese non tarda ad arrivare: è uno strepitoso Strakosha, infatti, a salvare su una pericolissima azione iniziata e conclusa da Elyounoussi.

E’ il preludio del gol che arriva al 70’, quando sugli sviluppo di un calcio d’angolo la Norvegia trova il gol del vantaggio con un colpo di testa di Rosted. L’Albania non ci sta e prova a reagire con il solito Grezda – migliore in campo per distacco – ma il potento destro del giocatore del Osijek si spegne di poco alto. E’ ultimo pericolo di marca albanese; nel finale c’è soltanto il tempo di vedere un altro miracolo di Strakosha novamente su Elyounoussi.

Le parole di Panucci

“Abbiamo cambiato due volte modulo ma abbiamo fatto troppo poco per vincere la partita. Credo che in questo momento ci sono troppi giocatori che non sono nelle migliori condizioni: è questo che ha fatto la differenza. Perché li convoco? Perché non disponiamo di 200 giocatori, il mio lavoro è di provare sostenere i giocatori e di lavorare con loro ma sono convinto, e lo ribadisco, che con una migliore condizione sarebbe stata un’altra partita. Bare e Ramadani? Mi sono piaciuti entrambi, hanno carattere e voglia per giocare a questi livelli.”

Strakosha 7; Hysaj 5.5 (Lika 6,5), Mavraj 5,5; Ajeti 6; Aliji 5; Ramadani 6; Qaka 6 (Bare 6); Xhaka 6,5; Grezda 7; Roshi 5,5; Sadiku 5,5 (Lila 6).