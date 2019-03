La Federazione Calcistica Albanese (FSHF) ha deciso – in seguito a quanto accaduto domenica scorsa a Kamza – di sospendere il campionato nazionale.

Il comunicato, apparso ieri sul sito della FSHF, afferma che si continuerà su questa linea fino a quando l’ordine pubblico negli stadi non verrà riaffidato alla polizia di stato (e non a steward e unità private), cosa che avveniva fino allo scorso anno.

Il comunicato della Federazione

“La Federazione Calcistica Albanese rende noto che tutte le partite del campionato nazionale di calcio in programma questo fine settimana non verranno disputate a seguito della decisione presa dall’Unione degli Arbitri Albanesi di boicottare tutte le partite fino al ritorno della polizia di stato negli stadi.

La FSHF esprime il massimo supporto a tutto l’organismo arbitrale in Albania e rispetta la decisione da loro presa. Cerchiamo la risposta di tutti per rimuovere definitivamente la violenza, per garantire la sicurezza pubblica negli stadi e come prerequisito fondamentale per avere una gara sana e negli standard.” – si legge nel comunicato della Federazione Calcistica Albanese.

Ora si attende una risposta ufficiale da parte della polizia di stato. Nel frattempo, il massimo campionato nazionale rimarrà fermo.

Le motivazioni di questa presa di posizione

La decisione congiunta di FSHF e Unione degli Arbitri Albanesi arriva dopo le violenze di domenica scorsa, nello specifico nella partita Kamza-Laçi.

Al minuto 94 della partita, l’arbitro Eldorian Hamiti aveva assegnato giustamente un calcio di rigore per gli ospiti, che era valso l’1-1 definitivo. Questo ha scatenato l’ingiustificata violenza di tifosi, dirigenti e presidente del Kamza, che hanno aggredito barbaramente il direttore di gara con calci e pugni.

La FSHF, di conseguenza, ha utilizzato il pugno duro: il club, infatti, è stato espulso con effetto immediato dal campionato (dovrà ripartire dalla Serie C il prossimo anno), mentre il campionato è stato sospeso fino a quando, appunto, la polizia di stato non tornerà a presidiare gli ambienti all’interno e al di fuori degli stadi.