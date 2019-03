L’allenatore della nazionale Albanese, Christian Panucci, ha pubblicato nella giornata di ieri la lista dei convocati per le partite contro Turchia e Andorra, valide per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno.

Il ct parlerà ai media nella conferenza stampa in programma domenica, alle ore 11:00, nella sede della FSHF. Anche il raduno vero e proprio inizierà nella giornata di domenica, alle ore 15:00 presso il ‘Tropikal Resort’ di Durazzo.

Albania nel girone H

Le avversarie dell’Albania nel cammino verso Euro 2020 saranno la Francia campione del mondo in carica, l’Islanda, la Turchia, la Moldavia e Andorra. Un girone sicuramente difficile ma che potrebbe regalare qualche piacevole sorpresa ai rosso-neri: non mettendo in discussione il primato della Francia, l’Albania – almeno sulla carta – sembrerebbe avere qualche chance di raggiungere il secondo posto davanti all’Islanda e alla Turchia.

Un’impresa molta difficile ma non impossibile. Considerando anche che l’Albania trova molto più stimoli nell’affrontare nazionali più blasonate, come la storia recente insegna. Nelle qualificazioni per gli ultimi europei, infatti, l’Albania di De Biasi era inserita in un girone di ferro con Portogallo, Serbia, Danimarca e Armenia, ma nonostante questo riuscì comunque a raggiungere la storica qualificazione.

I convocati

Etrit Berisha

Alban Hoxha

Thomas Strakosha

Arlind Ajeti

Naser Aliji

Ivan Balliu

Egzon Binaku

Berat Djimsiti

Elseid Hysaj

Ardian Ismajli

Enea Mihaj

Frederic Veseli

Amir Abrashi

Migjen Basha

Ergys Kaçe

Andi Lila

Ledian Memushaj

Kristi Qose

Taulant Xhaka

Kristal Abazaj

Bekim Balaj

Eros Grezda

Armando Sadiku

Myrto Uzuni

Euro 2020: tutti i gironi di qualificazione

Girone A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo.

Girone B: Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo.

Girone C: Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia.

Girone D: Svizzera, Danimarca, Eire, Georgia, Gibilterra.

Girone E: Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaijan.

Girone F: Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Isole Faroe, Malta.

Girone G: Polonia, Austria, Israele, Slovenia, Macedonia, Lettonia.

Girone H: Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra.

Girone I: Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan, San Marino.

Girone J: Italia, Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein.