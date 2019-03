Il nuovo commissario tecnico della nazionale potrebbe essere anche albanese. E’ questo quanto affermato dal presidente della Federcalcio, Armand Duka, al termine di Andorra-Albania.

Ciò nonostante, il candidato principale per la panchina continua ad essere Edoardo Reja – che ha confermato ieri l’incontro con i vertici della federazione – anche se, nelle ultime ore, sta prendendo sempre più quota il nome di Besnik Hasi, attuale allenatore dell’Al-Raed (Arabia Saudita) ed ex capitano della nazionale albanese (43 presenze e 2 reti).

L’ex allenatore dell’Anderlecht potrebbe accettare molto volontieri il ruolo di CT dell’Albania, sia per ovvie questioni patriottistiche e sia perché il suo ricco contratto in Arabia scade il prossimo Maggio.

Duka: non abbiamo ancora scelto il nuovo allenatore

“Ho incontrato Reja dopo la partita contro la Turchia, gli ho chiesto una sua idea sulla squadra. Lui mi ha risposto che non gli era piaciuta la prestazione e la conversazione è finita lì, non abbiamo parlato della panchina. Da stasera inizieramo a pensare al nuovo commissario tecnico.

Se il prossimo allenatore sarà albanese? Fino ad adesso non abbiamo pensato ad allenatori albanesi perché preferiamo allenatori stranieri con molta più esperienza. D’altra parte, il vantaggio di avere un allenatore albanese sarebbe quello di avere un tecnico ch econosce bene la nostra mentalità. Vedremo in futuro.– ha affermato il presidente della federazione.

Albania, contatto anche Donadoni per la panchina

Secondo quanto riportato da Panorama Sport, ci sarebbe anche Roberto Donadoni tra i candidati per il ruolo di commissario tecnico dell’Albania.

L’allenatore italiano sarebbe stato contattato dai vertici della federazione e avrebbe dato l’ok per il ruolo. Tuttavia, sarà difficile trovare un accordo con l’ex allenatore del Bologna viste le sue richieste economiche e il budget a disposizione della federazione.

Oltre al Bologna, l’ex calciatore del Milan ha allenato in tante altre squadre: dopo gli inizi tra Lecco, Livorno e Genoa, è stato per due anni commissario tecnico dell’Italia (arrivando in finale agli europei del 2008, persa solo ai calci di rigore contro lo Spagna), per poi passare dalle panchine di Napoli, Cagliari e Parma.