Per il settimo anno consecutivo, il Vllaznia Femminile si è laureato campione d’Albania. Le ragazze di Nikolin Leka hanno dato il via ai festeggiamenti dopo l’ultima giornata di campionato disputata ieri contro il Tirana AS (4-1 il risultato finale) anche se le certezza matematica del titolo era arrivata già una settimana fa.

Un ruolino di marcia impressionate per le rosso-blu che in 18 giornate di campionato hanno totalizzato 17 vittorie e un pareggio, mettendo a referto ben 170 gol fatti e solo 4 subiti (registrando un’impressionante differenza reti di +166).

Lo scorso anno il Vllaznia aveva scritto la storia del calcio femminile albanese qualificandosi per la prima volta ai sedicesimi di finale della Champions League, dove venne eliminata dalle danesi del Fortuna Hjørring. Mai nessun club albanese, infatti, era riuscito nell’impresa di superare il girone preliminare di qualificazione.

Duka: il Vllaznia un esempio per il calcio femminile

Nella mattinata di oggi sono arrivate – via social – anche le congratulazioni del presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka:

“Voglio congratularmi con la squadra del Vllaznia, che si è laureata campione d’Albania nel calcio femminile per il settimo anno consecutivo! Un traguardo storico per una squadra che sta scrivendo la storia del calcio femminile.

Non posso non menzionare il fatto che il Vllaznia ci ha reso tutti orgogliosi soprattutto nell’arena internazionale, dopo che l’anno scorso ha segnato un record per il calcio femminile superando la fase eliminatoria e arrivando ai sedicesimi di finale della UEFA Champions League.

Oltre a questo, apprezzo molto che il Vllaznia sia diventato un modello per le tante ragazze che vogliono giocare a calcio, che deve essere preso da esempio da tutte le squadre. E’ anche una fonte d’ispirazione per investire ancor di più nel calcio femminile, che la Federcalcio albanese ha indicato come una delle priorità per il futuro.” – recita il post Facebook del presidente della FSHF.