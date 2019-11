Alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo stadio nazionale di Tirana, l’Air Albania Stadium, i lavori all’interno e all’esterno dell’impianto proseguono intensamente.

Domani alle 20:45 l’Albania di Edy Reja ospiterà i campioni del mondo in carica della Francia, arrivata oggi nella capitale albanese intorno alle 17 e che scenderà in campo proprio all’Air Albania Stadium nel tardo pomeriggio di oggi per la rifinitura.

La nuova casa della nazionale ha ricevuto l’ok definitivo dalla UEFA, i cui ispettori settimana scorsa avevano riscontrato qualche problematica nell’ingresso principale (ovvero quello della tribuna VIP e della tribuna stampa) poi prontamente risolta dagli addetti ai lavori.

Prima di Albania-Francia ci sarà la cerimonia d’inaugurazione dell’Air Albania Stadium, con ospiti e invitati speciali da tutta Europa tra i quali spiccano il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, e – stando a quanto riportato in giornata dai media albanesi – la leggenda del calcio italiano Francesco Totti.

1 di 8 - + 1. 77259131 10157164634846523 190267205831622656 N 2. 77240225 10157164635171523 3139903672159305728 N 3. 76615177 10157164634981523 1878600506083901440 N 4. 76601316 10157164635456523 3008840679242596352 N 5. 75398059 10157164634126523 2365244575875858432 N 6. 75375532 10157164634356523 7596631509679734784 N 7. 73303722 10157164633926523 451507616653246464 N 8. 72151591 10157164635326523 2117909443797581824 N

La divisione dei settori

Polizia di stato, compagnie di sicurezza private e circa 150 studenti dell’università di scienze motorie di Tirana, orienteranno i tifosi all’esterno dello stadio – che comunque presenta tutte le indicazioni necessarie -facilitandone l’ingresso.

Per quanto riguarda i settori dello stadio, invece, il consiglio di amministrazione e l’assemblea generale degli azionisti del centro sportivo hanno deciso di intitolare ogni settore a personalità storiche della storia e del calcio albanese.

La tribuna principale sarà dedicata a Qemal Stafa, quella opposta alla leggenda del calcio albanese Panajot Pano, mentre i due settori posti alle spalle delle porte rispettivamente a Fatmir Frasheri (tribuna nord) e Vasillaq Zeri (tribuna sud).

La situazione dell’Albania nel gruppo H

Dopo il deludente pareggio di giovedì per 2-2 contro Andorra, l’Albania vuole rialzare la testa contro la Francia per chiudere al meglio il suo girone di qualificazione, che al momento la vede al quarto posto con 13 punti.

Le motivazioni per fare bene di certo non mancheranno visto il calibro dell’avversario e dato che sarà la prima partita nell’Air Albania Stadium.

Sempre domani, ma alle 18:00, scende in campo anche il Kosovo, impegnato in un’altra grandissima sfida a Prishtina contro l’Inghilterra, inutile ai fine della qualificazione (Kosovo già eliminato) ma molto importante in quanto a prestigio.