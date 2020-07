Si è conclusa nella serata di ieri, con la 36esima giornata, la Superliga albanese. Oltre al KF Tirana campione d’Albania, ecco tutti i verdetti della stagione 2019/2020.

Champions ed Europa League

Per i biancoblu è il 25esimo scudetto nella storia (i più titolati d’Albania) arrivato proprio nell’anno del centenario del club. La stagione, tuttavia, non era iniziata nel migliore dei modi: fino a dicembre il KF Tirana ha faticato e non poco sostituendo ben due allenatori, prima Ardian Mema e poi Julian Ahmataj.

La svolta è arrivata proprio quando a dicembre Ahmataj è stato sostituito da Emmanuel Egbo, che nelle successive 22 partite fino ad oggi alla guida dei biancoblu ha totalizzato una straordinario record di 18 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte che hanno regalato alla società del presidente Refik Halili lo scudetto numero 25.

Il KF Tirana campione d’Albania disputerà i preliminari di Champions League partendo dal primo turno (sorteggio in programma l’8 agosto). Dato lo scarso coefficiente UEFA, i bianco-blu non saranno teste di serie nel sorteggio e rischieranno di pescare squadre del calibro di Astana, Ludogorets, Celtic, Legia Varsavia, Qarabag e Maccabi Tel Aviv.

Kukësi, Laçi, e Teuta, invece, disputeranno i preliminari di Europa League partendo sempre dal primo turno. Tra le tre, il Kukësi è l’unica che può sperare di essere testa di serie e, quindi, avere più probabilità di avere un sorteggio facile.

A causa della squalifica inflitta dalla UEFA allo Skënderbeu (quarto in classifica), il Teuta (che domenica disputerà la finale della Coppa d’Albania contro il KF Tirana) è sicuro di disputare i preliminari di Europa League nonostante il quinto posto finale in classifica.

Retrocessioni

Salutano la Superliga il Flamurtari e il Luftetari Gjirokaster, entrambe protagoniste di una stagione disastrosa con solo due vittorie a testa totalizzare nell’arco del campionato.

Disputerà, invece, i play-out il Vllaznia (ottavo in classifica) contro il Beselidhja Lezhë, che sempre ieri ha sconfitto nella finale play-off il Pogradeci per 3-2. Promosse direttamente dalla Kategoria e Parë in Superliga l’Apolonia Fier e il Kastrioti Kruje.

Chiudono la classifica della Superliga 2019/2020, i deludenti campioni in carica del Partizani (sesto posto) e il Bylis Ballsh (settimo posto).

CLASSIFICA FINALE

Tirana 70 Kukësi 66 Laçi 64 Skënderbeu 58 Teuta 57 Partizani 53 Bylis Ballsh 51 Vllaznia 46 Flamurtari 15 Luftetari Gjirokaster 14