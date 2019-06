La finale di Coppa d’Albania disputata ieri ad Elbasan ha fatto calare il sipario sulla stagione calcistica 2018/2019 in Albania.

E’ stato il Kukësi ad aggiudicarsi (la seconda della sua storia) la 67esima edizione della coppa nazionale, vincendo per 2-1 contro il KF Tirana grazie alle reti di Shkurtaj e Reginaldo – gol del momentaneo pareggio siglato da Ngoo.

I verdetti della stagione

Europa League

Una vittoria del KF Tirana avrebbe regalato ai bianco-blu anche l’ultimo posto valido per i preliminari di Europa League della prossima stagione. Con la vittoria del Kukësi, invece, l’ultima slot va al Laçi, nonostante il sesto posto in campionato.

Lo Skënderbeu (quarto), infatti, sta ancora scontando la squalifica inflittagli dalla UEFA lo scorso anno, mentre il Flamurtari (quinto) non dispone della licenza UEFA per disputare le competizione europee. Per questo motivo saranno i bianco-neri a disputare i preliminari di Europa League, assieme a Kukësi e Teuta.

Il sorteggio del primo turno si terrà l’11 giugno a Nyon: andata il 27 giugno, ritorno il 4 luglio. Il Kukësi sarà inserito tra le teste di serie e, con molta probabilità, potrà godere di un sorteggio almeno sulla carta agevole; Teuta e Laçi, d’altra parte, non saranno tra le teste di serie e rischiano di incrociare già dal primo turno squadre del calibro di Legia Varsavia, Malmo, Molde, Apollon Limassol e FCSB.

Champions League

Il sorteggio del primo turno di qualificazioni della Champions League si terrà il 18 giugno, una volta terminato il round preliminare che vedrà impegnato il Feronikeli, campione in carica del Kosovo.

L’Albania sarà rappresentata dal Partizani Tirana, tornato a vincere lo scudetto a distanza di ventisei anni dall’ultima volta. L’ex squadra dell’esercito non sarà tra le teste di serie e, per questo, dovrà sperare di non incontrare ‘colossi europei’ come Celtic, Rosenborg e Stella Rossa.

Le teste di serie più giocabili, almeno sulla carta, sono: HJK Helsinki, Slovan Bratislava, Dundalk, Shkendija e The News Saints.

Retrocessioni e neopromosse

Scendono nella Kategoria e Parë, Kamza e Kastrioti Kruje. I primi dopo che erano stati esclusi dal campionato a marzo a causa delle violenze sull’arbitro nella partita Kamza-Laçi, mentre i secondi al termine di una serrata lotta contro KF Tirana e Luftetari Gjirokaster. Il loro posto verrà preso da Vllaznia e Bylis Ballsh, vincitrici dei loro rispettivi gironi nella Kategoria e Parë.