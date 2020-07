L’11 ottobre del 2015, battendo 3-0 l’Armenia, l’Albania si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla fase finale di un campionato europeo.

Un cammino iniziato nel 2014 con l’indimenticabile vittoria per 1-0 in Portogallo e proseguito con tanti alti e bassi. La notte di Belgrado, le sconfitte interne contro la Serbia e lo stesso Portogallo, i due pareggi con la Danimarca e le due vittorie contro l’Armenia.

Nel mezzo della campagna di qualificazione, anche due splendide amichevoli disputate contro la Francia (vittoria in casa, pareggio in trasferta). Un percorso che rimarrà per sempre nella storia del calcio albanese, così come i leader di quell’impresa: mister Gianni De Biasi e il suo secondo Paolo Tramezzani.