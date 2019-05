Nella mattinata di oggi il commissario tecnico della Nazionale, Edoardo Reja, ha tenuto la conferenza stampa nella quale ha diramato i convocati in vista delle prossime partite contro Islanda e Moldavia.

Tra i 29 nomi da segnalare i ritorni di Cikalleshi e Qose, e le promozioni in nazionale maggiore di Selmani (che andrà a sostituire l’infortunato Strakosha) e di Kumbulla.

La conferenza stampa

“Ho una lista di 35 giocatori che sto seguendo, molti di quelli che ho convocato erano parte anche delle nazionali di De Biasi e Panucci. Bisogna avere pazienza, soprattutto per le imminenti partite.

Il nostro obiettivo è noto a tutti, ed è quello di qualificarci per l’Europeo. Fatta eccezione per la Francia che è di un altro livello, possiamo competere con tutte le altre squadre. I giocatori che vengono convocati devono essere consapevoli di tutto questo.

C’è entusiasmo nel gruppo, io lo percepisco, ed è una cosa fondamentale. Se c’è un gruppo unito hai possibilità di competere con qualsiasi avversario.” – ha detto Reja nella parte iniziale della conferenza stampa.

L’ex tecnico dell’Atalanta, in seguito, ha parlato anche di tattica e del modulo che la sua nazionale utilizzerà:

“Il modulo lo fanno i giocatori. Vorrei provare a giocare con due attaccanti di ruolo. Non voglio dire che faremo un calcio offensivo, è tutto da vedere. Dopo la partita con l’Islanda avremo le idee più chiare.

Il modulo per le prossime partite? Non ho ancora deciso ma dato che abbiamo tanti buoni giocatori in mezzo al campo e sulle fasce potremmo giocare anche con un 3-5-2.” – ha aggiunto Reja.

L’Albania nel gruppo H

Dopo due giornate di qualificazioni, l’Albania è al terzo posto con tre punti – a pari merito con l’Islanda – nel gruppo H. La prossima settimana, la nazionale del neo ct Edi Reja affronterà prima la stessa Islanda e in trasferta e poi la Moldavia in casa.

Sarà interessante vedere l’apporto che l’ex tecnico – tra le altre – di Atalanta e Lazio porterà alla causa albanese. Nonostante la sconfitta casalinga contro la Turchia, infatti, l’Albania è ancora in piena corsa per uno dei due posti che assicurano il pass per Euro 2020.