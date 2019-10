Sarà Albania-Francia del prossimo 17 novembre la prima partita ufficiale che verrà disputata nel nuovo stadio nazionale di Tirana, l’Arena Kombëtare.

L’ufficialità arriva dalla Federcalcio Albanese che da oggi ha messo in vendita i biglietti – esclusivamente per i membri del FanClub “Tifozet e Kombëtares” – per le prossime partite della nazionale di Edy Reja, contro Andorra e Francia, le ultime del girone di qualificazione.

Mentre il primo incontro contro Andorra, il 14 novembre, verrà disputato all’Elbasan Arena, la grande sfida contro i campioni del mondo in carica, il 17 novembre, sarà la partita inaugurale della nuova casa della nazionale. I biglietti verranno messi in vendita a tutto il pubblico a partire dal 1 novembre e – secondo quanto riportato dai media albanesi – partiranno da un minimo di 1500 lek per la partita contro la Francia.

Il nuovo stadio, come evidenziato da SportEkspres, potrebbe cambiare presto nome passando da “Arena Kombëtare” al nome di uno sponsor di cui è alla ricerca la Federcalcio. Da quanto trapelato le compagnie in gara per l’accordo di sponsorizzazione (tre milioni di euro per un contratto quinquennale) sarebbero tre: Bolv Oil, Vodafone e Sigal.

L’Arena Kombëtare

La nuova ‘Arena Kombëtare’ è un accordo di partenariato pubblico-privato da 50 milioni di euro, con una società edile che ha investito 40 milioni di euro per costruire lo stadio in cambio di terreni pubblici e del permesso per costruire un torre di 24 piani – che includerà un hotel, strutture commerciali e così via – che sorgerà accanto allo stadio.

La Federazione, invece, ha investito la rimanente parte di 10 milioni di euro attraversa i fondi UEFA. Il nuovo stadio sarà una struttura da 22.000 posti, che si sta completando sul sito del vecchio stadio ‘Qemal Stafa’ che ha cessato di essere utilizzato nel 2013 dopo aver fallito nel soddisfare gli standard internazionali richiesti dalla UEFA.

Il Qemal Stafa è stato lo stadio dell’Albania per oltre 70 anni a partire dal 1946, quando fu inaugurato per la Coppa dei Balcani. In questi anni, mancando di una ‘casa permamente’, la nazionale di calcio albanese ha disputato le partite casalinghe negli stadi Elbasan Arena e ‘Loro Boriçi’ di Scutari, ricostruiti entrambi con fondi governativi per circa 14 milioni di euro.