Il nuovo stadio nazionale di Tirana prenderà da domani il nome della compagnia aerea di bandiera, Air Albania, secondo quanto riportato dai media del Paese delle Aquile.

Dallo scorso luglio, infatti, la FederCalcio era alla ricerca di un main sponsor che avesse un fatturato da almeno dieci milioni di euro e che godesse di una buona reputazione in ambito nazionale e internazionale. Tra le tante compagnie in gara – come Sigal, Bolv Oil e Vodafone – alla fine l’ha spuntata la nuova compagnia aerea nazionale, con un’offerta di 650.000 euro all’anno per cinque anni (totale circa 3,3 milioni di euro).

Il nuovo “Air Albania Stadium” verrà inaugurato nella giornata di domani con il big match della quinta giornata del campionato femminile tra Apolonia Fier e Vllaznia; la grande cerimonia d’inaugurazione, tuttavia, verrà tenuta il 17 novembre prima della partita valida per le qualificazioni agli europei 2020 tra Albania e Francia.

“Il nuovo stadio è costato molto. La sua manutenzione e la sua gestione costeranno allo stesso modo molto. La FSHF non ha altri obiettivi al dì fuori del garantire il futuro di questo impianto.” – si legge nel comunicato pubblicato in estate dalla FederCalcio albanese.

Air Albania Stadium

Il nuovo “Air Albania Stadium” è un accordo di partenariato pubblico-privato da 50 milioni di euro, con una società edile che ha investito 40 milioni di euro per costruire lo stadio in cambio di terreni pubblici e del permesso per costruire un torre di 24 piani – che includerà un hotel, strutture commerciali e così via – che sorgerà accanto allo stadio.

La Federazione, invece, ha investito la rimanente parte di 10 milioni di euro attraversa i fondi UEFA. Il nuovo stadio sarà una struttura da 22.000 posti, che si sta completando sul sito del vecchio stadio ‘Qemal Stafa’ che ha cessato di essere utilizzato nel 2013 dopo aver fallito nel soddisfare gli standard internazionali richiesti dalla UEFA.