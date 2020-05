Tra tutte le istituzioni del paese che godono più fiducia tra gli albanesi sono quelli religiosi seguiti dalle forze armate, la polizia di stato, le istituzioni educative e infine il sistema sanitario.

Questa classifica è stata stilata dopo un sondaggio “Fiducia nella governance 2019”, condotto su un campione di 2500 persone.

Il sondaggio condotto dall’UNDP e dall’Istituto per la Democrazia e i Media tra novembre e dicembre 2019, mostra che il livello di fiducia nella magistratura (procedimento giudiziario e tribunali) è aumentato negli ultimi anni, sebbene queste istituzioni siano percepite come meno affidabili.

I risultati dell’indagine del 2019 mostrano che le istituzioni che godono di maggiore fiducia sono le istituzioni religiose (65,6%), seguite dalle forze armate (59,4%), dalla polizia di stato (54,6%), dalle istituzioni educative (57,3%) e dal sistema sanitario (51,4%).

L’indagine mostra un calo della percezione civica delle pratiche di trasparenza e responsabilità a livello sia centrale che locale. In particolare, nel 2016 e nel 2019, il calo delle percezioni sulla trasparenza è di 6 punti percentuali per il governo centrale (33% nel 2019) e 7 punti percentuali per il governo locale (36% nel 2019).

Il Controllo Supremo dello Stato (Kontrolli i Larte i Shtetit) è l’istituzione rimasto con il punteggio più alto per quanto riguarda l’efficienza del controllo delle attività del governo. Negli ultimi due anni, questa valutazione è rimasta pressoché invariata per i media, il Parlamento e le organizzazioni della società civile, seguita dal Commissario per la difesa contro le discriminazioni, i sindacati e le imprese.

Mentre il ruolo nell’esigere trasparenza nei confronti del governo da parte dell’Avvocato del Popolo e dei partiti di opposizione è diminuito nel periodo 2016-2019.

I dati mostrano che la maggior parte dei cittadini albanesi percepiscono la corruzione di basso livello (87,5%) e corruzione ai livelli alti (85,2%) come fenomeni diffusi o molto diffusi nella società albanese.

Per quanto riguarda la fornitura di servizi pubblici in generale, come i servizi primari (sanità, istruzione, approvvigionamento idrico, pulizie, ecc.) e quelli amministrativi (nel campo della proprietà, della sicurezza sociale, delle imprese, ecc.) meno della metà considera la situazione soddisfacente.

In termini di inclusione di genere, la maggior parte dei cittadini (76,5%) afferma che le donne sono capaci tanto quanto gli uomini nel ricoprire cariche pubbliche. I dati mostrano che 6 albanesi su 10 ritengono che l’aumento del numero di donne nei consigli comunali abbia un impatto positivo sul governo locale.