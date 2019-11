L’emittente televisiva Top Channel ha condotto un sondaggio tra Albania e Kosovo intervistando i cittadini sulle relazioni tra i due paesi.

I risultati del sondaggio

L’88,7% degli albanesi del Kosovo intervistati – riporta Top Channel – ha visitato l’Albania, mentre solo il 31,6% degli albanesi ha visitato il Kosovo. Sulla questione sono stati intervistati anche i cittadini della minoranza serba del Kosovo (solo il 18% dei quali ha visitato l’Albania negli ultimi due anni).

In quanto a sicurezza, l’85% degli intervistati albanesi ha dichiarato di sentirsi sicuro in visita in Kosovo, mentre il 60% degli albanesi del Kosovo ha dichiarato la stessa cosa per l’Albania.

Relazioni sociali

La maggior parte degli intervistati di Albania e Kosovo ha dichiarato di non avere problemi di relazione sociale (vivere nella stessa città, villaggio, quartiere, lavorare insieme) con cittadini albanesi dell’altro paese.

Trend differente in quanto a relazioni sociali con cittadini serbi: l’84% degli albanesi del Kosovo e il 67% dei cittadini albanesi, hanno dichiarato di non volere relazioni sociali con cittadini serbi. D’altra parte, tuttavia, l’85% degli albanesi e il 65% degli albanesi del Kosovo sono favorevoli a relazioni sociali con cittadini dell’Europa orientale.

Il 75% degli albanesi intervistati si è espresso favorevole al matrimonio con un cittadino/a del Kosovo; valore più basso, invece, per gli albanesi del Kosovo (56% favorevoli). Per gli albanesi del Kosovo il valore è ancora più basso in quanto a essere disposti a sposare un cittadino dell’Europa orientale (19,5%), di circa cinque volte più bassa rispetto alla propensione dei cittadini albanesi (65%).

Valori simili che si ripropongono anche in termini di volontà di sposare qualcuno di un’altra religione: solo il 13,5% degli albanesi del Kosovo intervistati si è dichiarato favorevole, a differenza del 79% degli albanesi intervistati.

Attualità e politica

Gli albanesi del Kosovo sono meglio informati sul quadro politico e sulle istituzioni in Albania rispetto a quanto lo siano gli albanesi per il Kosovo. Per quanto riguarda la percezione della corruzione, invece, gli intervistati dei due paesi si sono divisi: è maggiore in Kosovo per gli albanesi del Kosovo, è maggiore in Albania per gli albanesi.

In ultimo, agli intervistati di esprimersi sull’unificazione tra Albania e Kosovo: il 16% degli intervistati si è espressa sfavorevole, mentre i favorevoli erano più in Albania (63%) rispetto al Kosovo (54%).