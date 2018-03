Albania, sondaggio IDM: gli albanesi non hanno fiducia nei tribunali e nei partiti politici

Un sondaggio di opinione pubblica riguardante la fiducia nel governo, pubblicato venerdì dall’Istituto per democrazia e mediazione (IDM) e dal programma dello sviluppo dell’ONU (UNDP), ha evidenziato come i tribunali e i partiti politici siano le istituzioni percepite come meno affidabili in Albania, principalmente per la loro vulnerabilità alle pressioni politiche.

Il sondaggio condotto per il quinto anno consecutivo ha coinvolto 1647 cittadini di 61 comuni nel paese nel Novembre del 2017 su questioni quali la fiducia, la trasparenza, la responsabilità, l’impegno civico e la tecnologia.

Le istituzioni religiose (76%), le forze armate (63%), i media (53%), le istituzioni di sanità pubblica (53%) e la Polizia di Stato (53%), godono della più alta fiducia dei cittadini intervistati. Mentre meno della metà crede nel governo locale (49%), nel governo in generale (47%), nel parlamento (34%) e nel suo presidente (33%).

I cittadini intervistati si sono anche divisi sulla questione della riforma giudiziaria: solo il 43% crede, infatti, che essa verrà implementata correttamente mentre il 38% crede il contrario. Secondo al risultato del sondaggio, inoltre, circa l’80% ritiene che la corruzione – a basso o alto livello – è diffusa in tutto il paese con istituzioni come tribunali, parlamento, governo e sanità pubblica ritenute come più corrotte. Per risolvere questo problema, gran parte dei cittadini ritiene che l’apertura di precedenti documenti sulla sicurezza dello Stato contribuirebbe positivamente alle istituzioni pubbliche e alla giustizia sociale.

D’altra parte, circa la metà dei cittadini è soddisfatta della fornitura di acqua potabile, dei servizi di pulizia e di emergenza e dell’istruzione pubblica. L’insoddisfazione, tuttavia, domina nell’occupazione, nei tribunali, nella sanità pubblica e nei servizi pubblici. La scarsa fiducia in quest’ultimi fa sì che solo il 15% dei cittadini li utilizzi poichè non ‘ascoltano i cittadini e non trovano soluzioni’.

Inoltre, il 51% degli intervistati afferma di sentirsi insicuro durante la propria vita quotidiana a causa di criminalità, insicurezza sul lavoro e problemi di giustizia.