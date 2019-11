Ultimamente ho sentito che diversi cittadini italiani vengono a lavorare e a vivere, assieme alle loro famiglie, in Albania.

Senza voler parlare dell’ambito lavorativo e di tutte le motivazioni per cui si trasferiscono nel Paese delle Aquile, da maestra mi sono chiesta: ma queste persone che avranno anche dei bambini in età scolastica con loro, come fanno? Quale scuola scelgono per i loro bambini? Quanto sono informati sul sistema scolastico in Albania?

In questo senso, vorrei aiutare chiunque fosse interessato all’argomento descrivendo brevemente in questo articolo il sistema scolastico albanese.

Il sistema scolastico albanese

In Albania, il sistema scolastico pubblico viene regolarizzato dalla legge 69/2012. I bambini vanno all’asilo dai 3 ai 6 anni, arco di tempo in cui è compreso anche un anno di pre-scuola. Poi, all’età di 6 anni, vengono iscritti alla scuola primaria (scuola elementare), che frequentano per cinque anni. Nei primi due anni il bambino viene seguito dalla maestra principale della classe in tutte le materie, tranne per l’ora di educazione fisica nella quale è seguito anche da un maestro specializzato nella disciplina.

Nello specifico, il programma scolastico prevede materie come lingua albanese, matematica, scienze, educazione civica, arte, musica e attività extracurricolari a scelta. Dal terzo anno, invece, inizia l’apprendimento di una lingua straniera: in generale viene scelta la lingua inglese, ma ci sono anche scuole che offrono l’italiano e il tedesco come alternativa.

Al termine della scuola primaria, si passa alla scuola secondaria di primo grado, ovvero le medie, che hanno una durata di quattro anni e che prevedono un esame finale al loro termine: nell’esame vengono valutate le competenze in lingua albanese, inglese (livello A2) e in matematica. La fine delle scuole medie segna anche la fine della scuola dell’obbligo.

Con il diploma di scuola media è possibile proseguire gli studi nelle scuole superiori (scuola secondaria di seconda grado) scegliendo tra licei e scuole a indirizzo tecnico-pratico. La maggior parte degli istituti superiori ha una durata di tre anni, mentre alcuni degli istituti tecnici specializzati hanno una durata di cinque anni. Al termine delle superiori c’è l’esame di maturità, che prevede valutazioni in lingua e letteratura albanese, matematica, lingua inglese (livello B2) e un’altra materia scelta a seconda dell’indirizzo dell’università.

Invitandovi a contattarci per ulteriori dubbi e domande sull’argomento, auguro una buona permanenza in Albania a voi e ai vostri figli.

Dhurata Cuka