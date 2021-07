Ringraziando ciascuno dei firmatari della petizione sulla revoca delle restrizioni di viaggio tra Albania e Italia abbiamo inviato nella giornata di ieri, 8 luglio, la petizione e la lista dei firmatari al Ministro Roberto Speranza.



La petizione era stata lanciata il 2 di luglio ed ha raccolto in solo 7 giorni più di 7500 firme.

Il 7 luglio, Olti Buzi – fondatore di Albania News e il senatore Tommaso Nannicini erano invitati da una emittente TV albanese dove hanno parlato della petizione ma anche del diritto alla pensione della comunità albanese in Italia e della mancata convenzione bilaterale (Video in albanese)

Questo invece è il contenuto della mail spedito al Ministro Roberto Speranza dal nostro indirizzo ufficiale

—-

Eg. Sig. Ministro Roberto Speranza

Il 2 luglio, AlbaniaNews.it testata giornalistica Italiana, riferimento della comunità Albanese in Italia, ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere la fine delle restrizioni di viaggio tra Italia e Albania.

Quando l’abbiamo pubblicato, l’abbiamo fatto rendendoci pienamente conto della gravità della situazione, e non ci sfugge la grande responsabilità alla quale Lei è chiamato. Tuttavia, dati alla mano, è evidente che l’Albania ha invertito la curva ed oggi – come riconosciuto ad altri Stati europei – non costituisce più un pericolo. La fine delle restrizioni, quindi, non è una concessione, quanto un riconoscimento.

In allegato alla mail la petizione e la lista dei 7500 firmatari della petizione. È una petizione di buon senso che tiene conto del rischio concreto in caso di rientri dall’Albania. Non sono rari, poi, i casi di persone che, dovendo arrivare in Italia, entrano in Europa da altri paesi membri, per poi raggiungere l’Italia considerando l’assenza dei controlli. Questo, anche se non proibito, appare poco dignitoso e ha l’effetto opposto: rischia di creare più contagi più contatti meno sicurezza.

Confidiamo in un tempestivo intervento e ringraziamo di ogni riscontro che vorrà offrire.

Cordiali saluti.