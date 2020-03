Quando il giornalista di una TV di Monaco di Baviera chiese allo scrittore Kasem Trebeshina – uno dei pochi dissidenti albanesi del XX secolo – com’era la vita chiuso in carcere, lui rispose: “Io la dentro ero chiuso, ma libero.”.

“Chiuso, ma libero”. Questa frase è stato il mio mantra dall’11 marzo ad oggi. La mia ispirazione. E anche la frase di mio fratello – autore delle foto. Lui, però, è dovuto uscire, negli orari consentiti, per scattare molte delle foto associate alle poesie.

La raccolta di poesie inizia alla fine dell’estate del 2019, prosegue con scatti di quotidianità – terremoto compreso. Entra in quarantena. Ci rimane. La supera col pensiero, la forza di volontà, la fiducia, la dignità.

Con la determinazione, il coraggio e l’abnegazione di medici, infermieri e personale ausiliare. Questo libro inedito di poesie è per loro. Per creare un Fondo di emergenza per chi sta combattendo in prima linea e viene contagiato dal COVID-19.

Grazie!

Qui il link di “QUARANTENA”: quarantena.albanianews.it

Qui il link della raccolta fondi: gogetfunding.com