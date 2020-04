Grazie al format di Albania News “Tutti a casa con…”, nato durante questo periodo di quarantena dovuto al virus Covid-19, la comunità albanese in Italia, la diaspora albanese nel Mondo, ma anche i tanti utenti italiani che seguono la testata modenese, stanno avendo il piacere di scoprire e conoscere un pezzo d’Albania tramite i tanti illustri ospiti che quasi ogni giorno si connettono per raccontarsi e parlare con i loro fan.

Il 05 aprile è stata la volta di Kledi Kadiu, che di presentazioni ormai non ha bisogno.

Il ballerino divenuto famoso in Italia grazia a programmi televisivi storici come “Buona Domenica”, “Amici” e “C’è posta per te”, si è raccontato a 360°, senza sfuggire alle tante domande che gli utenti di Albania News gli ponevano in diretta.

Pubblicità

Kledi ha ripercorso la sua vita personale e professionale in Italia, a partire dai momenti difficili legati soprattutto al noto e triste viaggio della speranza della nave “Vlora”, avvenuto l’8 Agosto 1991 quando aveva appena 18 anni, per poi riallacciarsi ad oggi, rivelando aneddoti simpatici del suo matrimonio avvenuto nel 2018, parlando del suo lavoro e della sua passione per la danza, senza dimenticare di citare i suoi storici amici ballerini e Maria de Filippi, definita come un faro per la sua carriera professionale.

Quando si è collegati in diretta si sa, l’imprevisto è dietro l’angolo ed in questo caso portava il nome di Lea, la figlia di 4 anni, che Kledi ha presentato per l’occasione al pubblico di Albania News.

Staserà invece sarà ospite con noi Fjona Çakalli che potete seguire sulla nostra pagina ufficiale Facebook alle ore 21:00

Pubblicità