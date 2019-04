Dal tempo passato nei bar allo sport, passando per il volontario e la navigazione in rete: sono queste le principali attività praticate dai giovani albanesi.

Secondo uno studio condotto dalla fondazione Friedrich Ebert a Tirana, i giovani albanesi passano di media 6 ore al giorno tra internet e televisione. Tuttavia, passare tempo nei bar o nei locali continua a rimanere l’attività principale per la gioventù albanese.

Il primato dei bar-locali

La metà (46%) dei giovani intervistati ha affermato di passare il proprio tempo libero frequentando bar e locali, mentre solo il 21% degli intervistati lo fa occasionalmente. Il 18% ha affermato di farlo raramente e la restante parte (il 15%), invece, ha affermato di non frequentare mai bar e locali nel tempo libero.

Non a caso, l’Albania detiene il record di numero di bar-caffè in rapporto alla popolazione, dopo aver passato anche la Spagna che da molti anni deteneva il record.

I bar e i locali in Albania, soprattutto nella capitale Tirana, sono stracolmi di giovani ogni giorno della settimana. Per questo motivo, è molto interessante analizzare i profili di quei giovani che li frequentano raramente o per niente.

La maggior parte di questo gruppo è rappresentato da ragazze giovanissime (dai 14 ai 17 anni), mentre il 25% è rappresentato dai ragazzi con meno possibilità economiche.

Il 28% delle ragazze intervistate ha dichiarato di non uscire con gli amici durante il tempo libero o di farlo raramente, a differenza del solo 5% dei ragazzi.

I giovani leggono ancora libri?

Solo un terzo circa (31%) dei ragazzi albanesi intervistati passa il proprio tempo libero leggendo libri; il 19% lo fa occasionalmente, mentre la restante parte o legge raramente (28%) o non legge per niente (22%).

La divisione di genere anche in questo caso è netta: il 20% delle ragazze intervistate ha affermato di leggere costantemente, a differenza del solo 8% rappresentato dai ragazzi, che per il 35% hanno affermato di non leggere mai mentre solo il 12% per quanto riguarda le ragazze.

Inoltre, solo il 10% dei giovani intervistati legge quotidiani o riviste, mentre circa l’80% lo fa raramente o per niente. La percentuale dei lettori di quotidiani e riviste, sale leggermente (18%) se si restringe il campo ai soli laureati.

Sport e Arte

Nello sport la tendenza di genere si ribalta dato che sono i ragazzi a praticare più sport rispetto alle ragazze. Il 46% di sesso maschile, infatti, pratica sport con frequenza, valore di gran lunga maggiore rispetto alle ragazze (28%). Tuttavia, in totale, circa il 41% dei giovani albanesi non pratica attività fisica.

L’arte o l’attività creative in generale, invece, non coincide con il tempo libero di circa metà degli studenti intervistati. Il 17% se ne occupa raramente, mentre il 31% se ne occupa occasionalmente (12%) o spesso (19%).

Dato che il numero di centri giovanili in Albania è ridotto, la percentuale di giovani che passa il proprio tempo libero in questo è allo stesso modo ridotta. Il numero limitato di centri è una mancanza di opportunità di sviluppo per i giovani, poiché in questi luoghi si acquisiscono capacità preziose e si incoraggia la partecipazione civica.

Volontariato

Il volontariato è un altro indicatore del sentimento civico e della responsabilità dei giovani nei confronti della comunità. Nel 2017, il 16% dei giovani si è impegnato in attività di volontariato anche se i volontari assidui erano soltanto una piccola parte.

Shopping

Un terzo dei giovani intervistati fa shopping regolarmente. Quest’attività è maggiormente praticata dalle ragazze (45%) rispetto ai ragazzi (25%). Il 10% degli intervistati, invece, ha affermato di non fare mai shopping o di lasciare questo ‘compito’ ad un altro membro della famiglia.

Internet

Il 93% dei giovani albanesi ha regolarmente accesso a internet. Per la piccola percentuale che non ha accesso alla rete, la causa principale è rappresentata dallo status economico.

I giovani albanesi trascorrono molto tempo online, circa 3.9 ore al giorno. Valore leggermente più alto per i ragazzi (4.1 ore al giorno). L’utilizzo di internet è in costante aumento dato che la media nel 2014 era di 3.2 ore al giorno mentre nel 2011 era di 2.9 ore al giorno.

Internet è principalmente utilizzato per i social network, piattaforme come Skype e WhatsApp, musica, condivisioni di foto e video, download di film, giochi online e ricerche per progetti o compiti scolastici/universitari.

D’altra parte, la rete è meno utilizzata per shopping e banking online, o per comunicare via mail. Il 51%, invece, utilizza internet per leggere notizie e rimanere informato.Tuttavia, questo valore rappresenta un’arma a doppio taglio a causa della scarsa alfabetizzazione mediatica che provoca un altro rischio di diffusione di fake news nel paese (l’Albania, infatti, è uno dei paesi europei con il più alto rischio di diffusione di fake news).

