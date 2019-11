Il terremoto che ha fatto tremare l’Albania il 26 novembre ha risvegliato i sentimenti di solidarietà dell’Italia, inclusa la comunità albanese.

Stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione con notizie sulla nostra pagina Facebook, segnalando anche come poter dare un sostegno tramite donazioni a favore della popolazione colpita dal sisma.

Donare è un atto d’amore, un atto di solidarietà verso i terremotati in Albania.

La Global Albanians Foundation insieme a Germin e la società albanese americana del Massachusetts “Besa” stanno raccogliendo fondi per aiutare gli albanesi a subire le terribili conseguenze del più forte terremoto che abbia mai colpito l’Albania.

Il bilancio delle vittime è di ventisei e in aumento, centinaia sono stati feriti e ci sono oltre 1 miliardo di euro di danni dal terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito Durazzo e Tirana il 26 novembre.

Le vostre donazioni andranno direttamente alle persone colpite dal terremoto o alle organizzazioni no profit che lavorano per aiutarle.

Condividiamo e invitiamo a condividere questa raccolta fondi gestita su Facebook da associazioni e fondazioni della diaspora albanese, tra cui GERMIN

Abbiamo scelto Germin in quanto è un’organizzazione non governativa i cui principi e ideali fondamentali si basano sulla convinzione che la diaspora albanese debba svolgere un ruolo ampio e proattivo nello sviluppo positivo di tutti i paesi in cui vivono gli albanesi.

La visione di GERMIN è quella di guidare l’innovazione sociale che consente alle comunità all’estero e in patria di co-creare il futuro dei nostri paesi di origine. GERMIN è concepito come un hub della Diaspora, dove imprenditori, innovatori, donatori e filantropi e connettori trovano il loro posto e il modo di lavorare insieme. Soprattutto, vediamo GERMIN come un luogo in cui “fai un cambiamento e accadranno cose innovative”.

Potete essere certi che la diaspora albanese sarà efficace – massimizzando i benefici delle vostre donazioni identificando i partner locali più affidabili ed efficaci in Albania per lavorare.

East Journal e Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa partecipano a questo canale di donazione che stiamo supportando. Invitiamo tutte le associazioni albanesi che non hanno attivato un canale di raccolta fondi a condividere questo canale

DONA ORA