I prezzi dei prodotti alimentari in Albania equivalgono all’81% della media dell’Unione Europea, secondo l’analisi condotta da Eurostat.

Gli ultimi dati pubblicati dall’istituto di statistica europeo evidenziano come il Paese delle Aquile abbia i prodotti alimentari più costosi dell’intera regione dei Balcani occidentali (eccezion fatta per il Kosovo, non inclusa nella pubblicazione di Eurostat) precedendo Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. La Macedonia del Nord, invece, ha i prodotti alimentari più economici in regione pari al 60% della media dell’Unione Europea.

I dati Eurostat, inoltre, mostrano come l’Albania abbia il prezzo della carne più costoso nei Balcani occidentali, pari al 72% della media dell’Unione Europea. Al contrario, Montenegro e Macedonia del Nord hanno il prezzo della carne più economico della regione, pari al 61,8% della media dell’Unione Europea.

Anche per quanto riguarda il prezzo del pesce, il Paese delle Aquile (nonostante sia un paese costiero) detiene il record di prezzo meno economico nei Balcani occidentali, così come anche per i prodotti caseari: il prezzo del latte e del formaggio, infatti, ma anche delle uova, è pari quasi al valore medio dell’Unione Europea.

Trend diverso nel prezzo dei cereali e del pane, dove l’Albania è al terzo posto nei Balcani occidentali alle spalle di Serbia e Montenegro. Considerando l’intera Europa, invece, è la Svizzera a detenere il record dei prezzi dei prodotti alimentari (pari al 166% della media dell’Unione Europea), seguita da Norvegia, Islanda, Danimarca e Lussemburgo.

Eurostat: il salario minimo in Albania è il più basso d’Europa Secondo i dati Eurostat, l’Albania ha il salario minimo (che l’anno prossimo verrà portato a 30.000 lek) più basso d’Europa (210 euro) Nonostante i graduali aumenti anno dopo anno (il 1 gennaio di quest’anno è stato portato a 26.000 lek – 210 euro), il Paese delle Aquile continua a rimanere ultimo in questa classifica e, soprattutto, ultimo anche nei Balcani. In Serbia, ad esempio, lo stipendio minimo mensile è di 308 euro. Per Macedonia e Montenegro, invece, mancano dati ufficiali di Eurostat; tuttavia, secondo i ministeri del lavoro dei due paesi, la paga minima mensile è superiore a quella albanese (circa 282 euro per la Macedonia, circa 288 per il Montenegro).