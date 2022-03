In migliaia sono scesi in strada nei giorni scorsi per protestare contro l’operato del governo Rama nell’affrontare la crisi del caro vita che ha avvolto il paese balcanico, situazione peggiorata anche dall’invasione Russa in Ucraina.

Semplici cittadini, famiglie con i bambini, studenti, si sono uniti di fronte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con canti, slogan, cartelli e striscioni per far sentire ognuno la propria voce dopo l’ennesima giornata di protesta.

Non erano presenti nessun logo o bandiera di nessun partito solo dei cittadini arrabbiati dagli aumenti dei prezzi dei carburanti ma non solo, anche di quelli di prima necessità.

Qualche giorno fa e stato presentato da parte del governo un pacchetto chiamato ‘Resistenza sociale’ ma evidentemente non sodisfa le richieste dei cittadini che a quanto si è appreso, intendono continuare con proteste e presidi anche nei prossimi giorni’

Foto di Ervin Shulku