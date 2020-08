L’ambasciata italiana a Tirana ha pubblicato un comunicato di promemoria riguardante tutti gli spostamenti tra Albania e Italia.

Il comunicato

“I viaggi Albania-Italia (e viceversa) sono permessi solo per specifici motivi come: lavoro, salute, studio, urgenza assoluta, rientro nel domicilio/residenza. Quindi, non è consentito viaggiare per turismo.” – si legge nella parte iniziale del comunicato.

L’ambasciata, inoltre, ha voluto ricordare le categorie di cittadini a cui è consentito tornare in Italia dall’Albania. Cittadini che, tuttavia, dovranno comunque mettersi in auto-quarantena per un periodo di 14 giorni come stabilito dal DPCM del governo italiano:

“E’ sempre consentito il ritorno, in Italia dall’Albania, per i cittadini italiani/UE/Schengen e i loro famigliari, così come per i cittadini muniti di regolare permesso di soggiorno.

Al rientro in Italia, i cittadini dovranno sottoporsi ad un auto-quarantena e a monitoraggio sanitario, e dovranno compilare un’autodichiarazione con la motivazione che permette loro di rientrare in Italia. Inoltre, dovranno raggiungere la loro destinazione finale in Italia solo tramite veicolo privato.” – prosegue il comunicato.

In ultimo, l’ambasciata ha menzionato tutte le categorie che fanno eccezione e che non devono sottoporsi all’auto-isolamento obbligatorio, a patto che non abbiano alcun sintomo COVID-19 e che negli ultimi 14 giorni non siano stati o transitati in Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Serbia, Romania, Armenia, Bahrain , Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana:

Chiunque entri in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute o assoluta urgenza.

Chiunque transiti, con mezzi privati, nel territorio italiano per un periodo di tempo non superiore a 36 ore.

Cittadini e residenti a San Marino e nello Stato di Città del Vaticano, nei PAESI UE (eccetto Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), nell’area Schengen, nel Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Uruguay ,che entrano in Italia per comprovati motivi di lavoro

Personale sanitario che entra in Italia per esercitare la professione

Lavoratori frontalieri che entrano ed escono dal territorio italiano per comprovati motivi di lavoro e rientrano nella propria residenza, luogo di residenza o domicilio;

Personale di società ed enti con sede legale o secondaria in Italia che si reca all’estero per comprovate ragioni di lavoro per un periodo non superiore a 120 ore

Funzionari e agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, diplomatici, personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche, funzionari e ufficiali consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni

Gli studenti che devono essere testati per l’ammissione ai corsi universitari o per la lingua possono entrare in Italia presentando un’autodichiarazione e un documento attestante la partecipazione al test. Ovviamente l’ingresso in Italia deve avvenire in prossimità della data del test e il soggiorno nel territorio italiano non può essere prolungato oltre il tempo richiesto.