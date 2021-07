Viaggiare in Albania o raggiungere l’Italia partendo da porti e aeroporti albanesi è un’impresa che richiede tempo, soldi e nervi saldi. Ecco la petizione lanciata da Albania News.

Firma anche tu

Una grande mobilitazione della comunità albanese in Italia, nonché dei cittadini italiani legati all’Albania ha permesso di raccogliere più di 5.000 firme nei primi 5 giorni dal lancio della petizione “Eliminare le restrizioni per gli spostamenti da e per l’Albania”. Unitevi anche voi.

Il coinvolgimento di tutti è essenziale. È per questo che vi chiediamo di continuate a condividere il link della petizione e di parlarne agli amici. Unendoci possiamo realizzare il cambiamento che vogliamo vedere!

È una petizione di buon senso che tiene conto del rischio concreto in caso di rientri dall’Albania. Ci sono famiglie che non si vedono da anni a causa della pandemia ed, una eccessiva restrizione, come quella attuale, porta spesso le persona a cercare vari e poco sicori escamotage per incontrare i propri cari.

Confidiamo in un tempestivo intervento del Ministro Roberto Speranza con nuova ordinanza, e vi lasciamo con l’auspicio che tali restrizioni vengano revocate il prima possibile

