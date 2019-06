Non so quante volte sono capitato a Roma e non so quante volte sono passato e mi sono fermato davanti alla Fontana di Trevi, una delle piazze più belle d’Italia.

Ecco, a pochi passi da una delle piazze più famose al Mondo, si trova un’altra piccola piazzetta ed un vicolo caratteristico che portano il nome dell’eroe albanese Giorgio Castriota Scanderbeg.

Appena ci si affaccia sulla piccola piazza l’occhio cade immediatamente nel ritratto del Castriota che sovrasta l’entrata dell’omonimo palazzo, una struttura di quattro piani la cui presenza da il nome anche alla piazza.

Oltre a “Piazza Albania” (che potete trovare qui), questa è la seconda piazza a Roma che ha a che fare con il paese delle aquile.

Purtroppo le informazioni su questa piazza e su questo palazzo non sono molte, ma quel che sapevo l’ho condiviso con voi in questo video, per raccontare nuovamente quelli sono i legami centenari che legano l’Italia e l’Albania, anzi, prim’ancora di chiamarla Italia mi verrebbe da dire.

Buona visione.

Në zemër të kryeqytetit italian: Pallati ‘Skëndërbeu’ në Romë dhe rrugica “Skëndërbeu”

Nuk mbaj mend se sa herë kam ardhur në Romë dhe gjithashtu nuk di se sa herë kam ndaluar përpara “Fontana di Trevi”, një nga sheshet më të bukura në Itali.

Këtu, pak hapa nga një ndër shesheve më të njohur në Botë, ekziston një tjetër shesh më i vogël dhe një rrugicë karakteristike që mban emrin e heroit shqiptar Gjergj Kastrioti Skëderbeut.

Sapo mbërrin në sheshin e vogël syri të bie mbi portretin e Gjergj Kastriotit që nga lartë dominon hyrjen e e strukturës katër katëshe që mban emrin e tij dhe gjithashtu i jep emrin sheshit.

Përveç “Piazza Albania” ky është sheshi i dytë në Romë që ka të bëjë me Shqipërinë.

Për fat të keq, nuk ka shumë informacione rreth këtij sheshi dhe këtij pallati historik, por ato që dija po i ndaj me ju në këtë video, për të rikujtuar sërish marrëdhëniet shekullore që lidhin Shqipërinë me Italinë…shumë më parë se të quhej Itali.

Shikim të këndshëm.