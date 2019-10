Un approccio peculiare quello del caffè e la capitale albanese che, persino lo stesso Balzac invidierebbe e si sentirebbe in competizione con il suo originale “Trattato degli eccitanti moderni”.

Dalla mia recente visita a Tirana ho riportato due righe sulla concezione tiranase dell’ “Istituzione” Bar.

In sintesi, il ‘laboratorio umano’ a Tirana, attraverso le tipologie dei caffè consumati ed il rispettivo tempo impiegato nei bar, mi dava l’impressione che proprio in quel determinato modo basasse le sue sperimentazioni sociali, in cui da materia prima fungevano due elementi: una Persona ed un Caffè!

Dalla fusione di questi due elementi, apparentemente un misto superficiale, mi sembrava come se l’indicatore antropologico della cittadinanza della capitale, annoverasse le sorti della gente, numerose quanto i chicchi dei caffè contenuti nei sacchi che provenivano dalle specifiche piantagioni. Ciascun sacco, peculiare in sapori e aromi speciali.

Di conseguenza, dotati dagli effeti rispettivi: amaro per qualcuno, dolce per un altro, eccitante per uno, calmante per un altro, bevanda angelica per uno, diabolica per un altro…

A me però, il tempo iniziava “a scadere”, la poltrona del bar iniziava “a punzecchiarmi”, come si suol dire in albanese “sikur të kishte gjemba” -“come se avesse le spine”.

Mi dovevo alzare per forza e sfruttare diversamente il mio tempo nella mia Tirana, sebbene i bar – di cui spesso proprietari sono amici o conoscenti…- allungassero i loro tentacoli, proprio come un polpo nella marea caotica di Tirana, per risucchiarti al loro interno…

Diamo a Cesare quel che è di Cesare! I locali a Tirana sono molto belli, raffinati ed eleganti e se li devo confrontare con certi bar qui in Italia, ecco il paragone risulterebbe fuorviante, proprio perché cambia la mentalità e la concezione sull’imponenza di questa tipologia di attività e della sua influenza anche nell’economia locale.

A Tirana, il Bar costituisce un’istituzione!

Per una come me che quando mi trovo nella mia città natale, preferisco muovermi a piedi nel mio proprio quartiere e non solo: nel centro oppure in diversi quartieri e vecchie stradine, è inevitabile che tra una tappa ed un’altra, data la grande estensione della città, non fermarsi in un bar a prendere un caffè o qualcosa di fresco, specie d’estate.

Una cosa però: in ogni ritaglio di tempo, in ogni ora o fase della giornata, i bar a Tirana li trovi sempre pieni!

Una mattinata ero uscita molto presto di casa e mi ero fermata a prendere un caffè al bar, proprio perché di solito inizio la giornata alla ricerca di un buon caffè, che mi possa dare quella carica in più, per affrontare meglio gli impegni. Sono una di quelle persone, per le quali la caffeina rappresenta un passo fondamentale all’inizio della mattinata.

Io però, mi rendevo conto di trovarmi lì ancora con gli occhi gonfi, un po’ mezzo addormentata, i tiranas presenti nel bar, invece, no!

Erano tutti svegli e pimpanti, mentre sorseggiavano caffè, cappuccino o salep, pronti ad intraprendere vivaci discorsi, in cui la politica non può fare eccezione in nessuna ora della giornata, compreso la mattina presto…

🕐 Mezzogiorno

I bar sempre pieni. Anche perché a Tirana si pranza solitamente un po’ più tardi.

Solo che io sono abituata qui in Italia la maggior parte delle volte, ad un caffè veloce al banco e lì invece la gente la vedi al bar accomodata per bene e con l’intenzione di prendere le cose con lentezza, stanno delle ore al bar, anche non necessariamente davanti ad una tazzina di caffè, bensì consumando un bicchiere d’acqua con due fettine di limone.

A mezzogiorno solitamente al bar si recano gli impiegati non solo per pranzare, ma anche per un “kafe pune”, “caffè di lavoro”.

Il loro ufficio “mobile” lo spostano con sé al bar.

PC, carpette con documenti alla mano ed il tavolino del bar si trasforma in scrivania di ufficio!

Una firma su dei fogli, un sorso di caffè, una stretta di mano, un saluto e via. Affare concluso!

Da quel momento, “l’ufficio mobile” poteva pure intraprendere il viaggio di ritorno verso l’edificio della propria ditta o istituzione in cui era collocato.

Da emigrante e con precisazione, nel Nord Italia – perché anche in Italia, l’approccio e l’intrattenimento con il caffè varia tra regioni e località – in cui sono abituata a prendere il caffè di fretta, una volta seduta al bar a Tirana, data la concezione locale di intrattenersi per le lunghe, incentivato forse anche dal fatto nel mio caso che io ero lì in vacanza ed il tempo libero non mi mancasse, a questo si aggiungeva un altro fattore: al bar, nonostante il sovraffollamento della città e la popolazione eterogenea, capitava sempre qualche conoscente lì presente.

Vedendoti con piacere e stupore dopo tanto tempo, questo si trasformava in un ulteriore step o motivo per fermarsi al bar, come l’aggregazione stessa ed il convivio, imponevano.

Per cui, mi sembrava come se la lunga lista delle tipologie del caffè esistente in Italia, quale:

“Un caffè normale. Un caffè macchiato caldo. Un caffè macchiato freddo. Un caffè macchiato freddo con latte scremato. Un caffè macchiato caldo con latte scremato. Un caffè schiumato. Un caffè marocchino. Un caffè decaffeinato. Un caffè corretto. Un caffè d’orzo in tazza piccola. Un caffè d’orzo in tazza grande. Un caffè al ginseng. Un caffè doppio. Un caffè lungo. Un caffè ristretto.Un caffè freddo. Un caffè con panna. Un caffè salentino, o con ghiaccio. e gourmet. Un caffè shakerato. Un cappuccino. Un cappuccino chiaro. Un cappuccino scuro. Un cappuccino al vetro. Un cappuccino decaffeinato. Un cappuccino con il latte scremato. Un cappuccino secco. Un cappuccino con caffè caldo e latte freddo. Un cappuccino con cacao. Latte macchiato. Latte freddo macchiato caldo. Caffè e latte. Caffè e latte con caffè freddo e latte freddo. Caffè latte con caffè caldo e latte freddo.” …

..A Tirana invece nel dizionario urbano, possedesse le rispettive corrispondenze ed interpretazioni:

“Caffè di lavoro, caffè di piacere e svago, caffè ufficiale, formale ed informale, caffè di conciliazione, di augurio, di contrattazioni, di complotti, di consolazione, di incoraggiamento o intimidazione, caffè di intermediazione, di divorzio, ecc…”

Questo articolo è disponibile anche in lingua albanese