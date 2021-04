Oggi, nella Giornata Internazionale del Libro, la mente ed il cuore, mi portano ad avere un pensiero in flashback per l’approccio degli albanesi sotto dittatura con i cosiddetti, “Libri gialli” – “Librat e Verdhë”, i libri censurati e proibiti.

Dunque, attenzione:

Mentre in Italia, con “libri gialli” si tende a definire il genere poliziesco, in Albania sotto dittatura e censura, con il bollino “librat e verdhë” – “libri gialli” erano marcati i libri proibiti dal potere assoluto in vigore.

In Italia intanto, i libri gialli si chiamano così da quando la casa editrice Mondadori, nel 1929, pubblicò una collana di libri polizieschi che avevano come copertina proprio questo colore, il giallo.

Gli elementi che devono essere assolutamente presenti in un libro “giallo” sono il delitto, l’indagine e la soluzione del delitto.

In Albania quindi, durante l’infanzia, qualche volta mi è capitato – curiosa com’ero – di toccare con mano in uno scaffale di libreria di famiglia oppure in un qualsiasi angolino impensabile di casa, un libro senza copertina.

Privo eventualmente anche della prima pagina che contiene i dati descrittivi del libro, quali, titolo, nome dell’autore, genere letterario, casa editrice, anno di pubblicazione, eventuale nome di un traduttore, ecc…

Da rendere l’idea di primo acchito, che si tratti di libri un po’ trascurati, maltrattati.

Invece no.

Il motivo di questa omissione della copertina e della prima pagina, consisteva nel cercare di nascondere i dati del libro, a impatto immediato, perché erano vietati per la censura e si erano verificati dei casi in cui, delle persone sorprese a leggere e a far circolare tali libri, erano state condannate con la privazione della libertà e varie altre gravi conseguenze.

Questo avveniva in seguito alle disposizioni del Tribunale del Popolo, comunicate dal partito comunista al potere, tramite la gazzetta “Bashkimi” del 27 marzo 1948, in cui si specificava che determinati autori albanesi venivano classificati “nemici del popolo” e le loro opere, che andavano in contrapposizione all’ideologia in vigore, venivano censurate.

Questa lista maledetta comprendeva i nomi di autori albanesi perseguitati, con a capo Padre Gjergj Fishta e in seguito, Mid’hat Frashëri, Kristo Floqi, Hamit Gjylbegaj, Pjetër Gjini, Mehdi Frashëri, Terenc Toci, Ernest Koliqi, Gjon Shllaku, Anton Harapi, Mitrush Kuteli, Mustafa Kruja, Justin Rrota, Tajar Zavalani, Kristo Dako ecc…

Gli albanesi, almeno quella categoria amante della lettura, vedevano uno spiraglio di luce in questi libri, una visione diversa di vita, da quella che la bibliografia comunista, monotematica, piatta, stereotipata ed indottrinata, offriva o meglio, imponeva di leggere.

In questo modo, alla persona veniva inculcata soltanto un’unica linea di pensiero, che doveva automaticamente sintonizzarsi alle norme che l’ideologia comunista esaltava e condizionava gravemente il pluralismo di idee ed il pensiero critico.

Di recente, in Albania, sono state organizzate delle apposite esposizioni ed iniziative dalla Biblioteca Nazionale, in cui si è parlato proprio del fenomeno “Libri gialli” – “Librat e Verdhë” sotto dittatura, ripercorrendo con anche delle testimonianze dirette, quel periodo di buio e di negazione dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà d’opinione e l’ampia ed incondizionata letteratura.

Quei libri sequestrati contenevano il bollino “R” (I rezervuar – riservato); “SH.R” (Shumë i revervuar – Molto riservato), ecc.