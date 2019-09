Il Giorno di Ashura è il decimo giorno del mese di Muharrem. Nel 2019 questo evento i credenti mussulmani lo hanno celebrato il 9 settembre.

Riferendosi alla preparazione di un noto dolce al cucchiaio in Albania, e non solo, in tutti i Balcani e oltre, erano queste le parole di una mia amica, in una delle nostre solite conversazioni telefoniche, tipica di quelle conversazioni che oltrepassano i mari e uniscono le nostre voci, facendoci sentire l’una vicino all’altra, vivendo ormai in due sponde opposte del mare.

“‘Ashure?’, – le chiedo. Sì, – mi risponde, – ho preparato l’ashure, il dessert tipico della festa che si celebra qui da noi in questo giorno per i mussulmani e in particolare, per i Bektash.”

Dopo la mia amica ha iniziato a darmi qualche informazione più dettagliata su questa celebrazione.

Vivendo lontano dal mio paese per anni, con tutta la buona volontà di tenermi informata sui cambiamenti e delle novità nella quotidianità della gente della mia terra, terra in continua trasformazione, qualche cosa mi sfugge, qualche aggiornamento riesce a darsela a gambe, come per dispetto, più vede che la mia macchina del tempo lo rincorre insistente.

Infatti, mi era tranquillamente sfuggito questo particolare. Non tanto perché io personalmente non sono di religione mussulmana, perché nonostante ciò, rispetto ogni credenza e fede. Ma più che altro, perché si trattava appunto di una novità su questo festeggiamento – Dita e Ashures – per il nostro paese, per i credenti della religione mussulmana, che là si celebra da qualche anno.

Dopo aver effettuato anche questo aggiornamento, mi resi conto che il mio paese, dopo anni di ateismo statale, ora iniziava pian- piano a dare spazio a varie conquiste nel campo religioso.

La preparazione del tipico dessert, “Ashure”, simbolizza la continuità della vita. La definizione del termine “Ashure” deriva dall’ arabo, prendendo come spunto la radice del termine “ashr”, che significa “dieci”.

Il Giorno del Ashure è il decimo giorno del mese di Muharrem. Nel 2019 questo evento i credenti mussulmani lo hanno celebrato il 9 settembre.

Non lo si dovrebbe definire questo, solo come un giorno di distribuzione e consumazione in famiglia o in compagnia di questo dessert, ma come portatore dei valori spirituali che esso riporta in modo trasversale.

Ad ogni modo, questo in Albania è un dolce al cucchiaio popolare e viene preparato in casa oppure servito in pasticcerie anche non necessariamente in una ricorrenza determinata.

