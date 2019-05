C’è un passaggio che amo particolarmente in Radici, la trasmissione Rai dedicata a Sonila Alushi. Scatta al minuto 11.30 circa, dura cinque minuti (video )

Lei e il giornalista Davide De Michelis sono seduti davanti alla non-tomba del dittatore e parlano di come si cresce a Tirana (leggi, in Albania) nei primi anni 90. Poi lasciano la Piramide per passeggiare in piazza Scanderbeg, parlando del passato come di un fatto astratto, ricapitolando progetti e visioni di 20 anni fa.

Ad un certo punto, Sonila racconta di come durante l’anno 1997, si trovava spesso a passare in quella stessa piazza, e del fatto che se lo ricorda ancora: era piena di bossoli. Il giornalista chiede se avesse timore poi, un po’ stupito, chiede dove andasse. Sonila risponde dicendo che andava in biblioteca. Nei paraggi, infatti, si trova la Biblioteca Nazionale.

Semplice, chiaro, inevitabile, no? Si cammina sui bossoli di piazza Scanderbeg, a costo della propria vita, per andare a prendere e restituire libri.

E non mi piace soltanto perché sono pochi minuti adatti ad illustrare la storia e l’essere di Sonila. Mi piace anche perché, come tutte le “piccole storie”, c’è qualcosa di universale che mi ha fatto pensare sulla nostra breve infanzia. Perché quel passaggio è anche una porta che spiega come siamo cresciuti orfani. Di come noi, nati alle fine degli anni 70 inizio anni 80, siamo rimasti incastrati tra più mondi. Troppo giovani per essere inculcati con il socialismo, troppo impreparati per capire quella cosa che allora si chiamava capitalismo (nel buon senso della parola, se ne esiste uno). Il comunismo faticava a morire, il nuovo mondo faticava a nascere, e nessuno sembrava avere gli strumenti per comprendere cosa stava succedendo. Parenti, insegnanti, giornalisti, intellettuali, politici; nessuno sembrava sapere niente, nessuno sapeva dare indicazioni su come vivere.

Non è facile crescere così. Non è neanche difficile, intendiamoci, e questa non è una lamentela. Ma le nostre coordinate per muoverci in questa nuova cosa, le abbiamo dovuto provare tutte sulla nostra pelle. E il collaudo sugli adolescenti non è proprio una grande idea.

Ed allora, a quale ancora di salvezza di aggrappi? Sonila si è aggrappata alla scuola, ai libri prima, e al lavoro poi.

La ragazza che camminava ignara sulla piazza di Tirana, oggi è una donna che gestisce le sue aziende a Bergamo e si porta dietro la stessa umiltà e la stessa voglia di imparare e confrontarsi. Il prossimo ostacolo da superare è una candidatura al consiglio comunale di Bergamo. Le auguro di riuscirci.

Quello che mi piace è vedere che sta affrontando questa nuova sfida cosi come ha sempre affrontato la vita. Dalla platea italiana quando è stata invitata ad Annozero, dalla polizia greca quando assieme alle Iene è andata nella sua e nostra Çamëria: sine spe ac metu.

Senza timore di male, senza speranze di vantaggi. Lei lo fa per un motivo molto semplice: perché è la cosa giusta da fare! Il resto non conta.

