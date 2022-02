Appassionata da sempre di automobili, Bianca aveva soli 19 anni quando è salita per la prima volta su un camion.

“Ho abbandonato la mia professione di parrucchiera, per fare la camionista”, – dichiara Bianca.

Gli inizi di questa professione non sono stati facili.

Ma, il più grande supporto per me in questo percorso è stata la mia famiglia.

Quando ho comunicato loro questa mia scelta, ho avuto difficoltà, di primo acchito non sono stata accolta bene, ma in seguito i miei familiari si sono dimostrati fieri di me, specialmente mio padre.”

Bianca racconta ad Euronews Albania una sua tipica giornata di lavoro. La sua giornata lavorativa inizia molto presto:

“Solitamente facciamo 400 km al giorno. Facciamo una sosta ogni 4 ore e mezza.”

– Come reagisce la gente nel vedere una ragazza giovanissima che guida il camion?

“Nella ditta in cui lavoro sono l’unica donna che svolge questa professione e quando scendo dal camion, un po’ di sgomento, c’è…”

Bianca vive in Italia da 16 anni con la famiglia. Non esprime l’intenzione di tornare a vivere in Albania, sebbene l’Albania le piaccia molto.

Bianca confessa anche una regola base per tutti i camionisti:

“Non dobbiamo usare il cellulare. Non dobbiamo superare il limite dell’orario lavorativo.”