Rai3, EstOvest: L’attrazione delle “aquile”

Domenica 28 ottobre su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di EstOvest . Si è parlato anche delle imprese italiane che si sono stabilite in Albania. Per attrarre nuove aziende, il Paese delle Aquile ha abbassato la tassazione per le imprese.

Aumentano le imprese italiane che si insediano in Albania. Per attrarre nuove aziende, il Paese delle Aquile ha abbassato la tassazione e il costo del lavoro.

E’ divenuto determinante il ruolo delle imprese italiane in Albania ed è la Puglia a rafforzare tale presenza nel Paese delle Aquile. Basti considerare che nei primi sette mesi del 2018, l’interscambio commerciale Albania-Italia ha un raggiunto un valore complessivo di 1567 miliardi di euro, con una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello stesso anno.

Tessile e calzaturiero, i comparti produttivi che incidono maggiormente su questa crescita. Ma emerge con forza sempre maggiore il comparto turistico, con la nascita di piccoli o grandi gruppi alberghieri, e il comparto energetico e chimico.

L’Italia, insomma, si attesta come il primo partner commerciale per il numero di aziende attive sul territorio. Per questo, il governo albanese ha deciso di offrire ulteriori opportunità di investimento alle imprese italiane presentando a Bari – attraverso il braccio operativo di Confindustria – un pacchetto di agevolazioni in termini di riduzione dei costi di lavoro e della tassazione.

Al mantenimento dell’aliquota IVA al 20%, si aggiunge un tasso ridotto del 6% per chi scommette sull’agriturismo e di un’ulteriore riduzione del 6% per chi presenta progetti di alberghi o resort. Poi la riduzione dell’imposta sul profitto, dal 15% al 5%, mentre scende al 6% l’imposta sugli utili per gli investitori nel campo dello sviluppo di software per computer.

Opportunità definite interessanti dagli imprenditori confrontatisi con la delegazione albanese arrivata a Bari.

