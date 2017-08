LovelyPlanet, Albania, meta italiana: “Oggi, ad attenderci c’è una traversata, quella del Mar Adriatico, siamo infatti diretti verso le coste dell’Albania.”

È cosi che inizia il viaggio virtuale di Radio3 del 17 agosto 2017 diretto da Anna Maria Giordano nel paese indicato come una delle 10 destinazioni da non perdere dalla Rough Guide , per le strade della capitale Tirana dove ritrova molte storie d’Italia, dall’urbanistica di epoca fascista all’italiano parlato dai tanti migranti tornati a casa.

Albania ha visto infatti negli ultimi due anni una crescita nel settore turistico del 15%. Attualmente il settore rappresenta il 7% del PIL. Dunque, Albania, un paese turistico conclamato, sicuramente per cittadini che arrivano da paesi come Montenegro, dal Kosovo, dalla Macedonia, oppure dalla Russia, ora diventa meta anche per turisti che arrivano dalla Germania, dalla Francia e dall’Italia.

LovelyPlanet: Albania, meta turistica naturale per gli italiani

Cliccate qui per ascoltare/scaricare il podcast del viaggio in Albania di Radio3

Buon ascolto

