8 marzo – Giornata Internazionale della donna. Direttamente dall’Albania la voce di donne che si sono unite per realizzare i propri sogni. “Noi non ci muoveremo da questo posto. Proveremo a fare venire qua altre persone che vogliano viverci. Le donne sono instancabili… è arrivato il momento di dimostrare il loro valore”.

Da tre anni il progetto WOMEN sostiene gruppi di donne nelle zone montane del Nord Albania.

Ha reso possibili le loro idee imprenditoriali, ha reso possibile un futuro di speranza.

In alcune delle zone più remote e isolate del Nord Albania, 24 gruppi di donne hanno potuto realizzare le proprie iniziative imprenditoriali grazie al Progetto WOMEN – Women of the Mountains Empowerment Network. L’intervento è stato promosso dall’ ong italiana RTM – Volontari nel mondo in collaborazione con “Qendra e Gruas Hapa të Lehtë” (Centro Donna Passi Leggeri), Fondazione Partnership For Development (PfD) e Albania News (media partner), con il sostegno finanziario di Unione Europea, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Comune di Modena e Chiesa Valdese.

WOMEN è intervenuto su tre dei problemi principali che hanno le donne di queste zone rurali: profondo isolamento, scarsa capacità in campo imprenditoriale, dipendenza economica.

Difficilmente il lavoro di queste donne viene riconosciuto con una retribuzione economica. Per questo, aver dato vita ad attività imprenditoriali ed avere quindi una fonte di reddito consente loro di avere un maggior peso ed un maggior riconoscimento in famiglia e nella comunità.

Lavorare insieme ha inoltre permesso loro di aumentare la consapevolezza nelle proprie capacità, confrontarsi, anche aspramente, rispetto alle difficoltà e sostenersi l’un l’altra; le ha aiutate a non sentirsi più sole, rendendole più forti.

La speranza per tutte loro è quella di garantire un futuro migliore ai propri figli e alle proprie famiglie, di non essere più costrette ad abbandonare le proprie terre.

Come si dice “l’unione fa la forza”, questo è ancora più vero quando a unirsi sono le donne!