Il valore della Diaspora Albanese – Oggi a Tirana il lancio progetto

Oggi alle 11:00 si apre con un evento di lancio il progetto Partecipazione della Diaspora allo Sviluppo Sociale ed Economico dell’Albania

Segui l’evento in streaming su RTSH

https://www.rtsh.al/rtsh-live/RTSH3-HD.html

Con oltre 1.4 milioni di cittadini albanesi residenti all’estero, principalmente in Italia e in Grecia, ma presenti in tutto il mondo, la Diaspora Albanese rappresenta una grande opportunità, ancora poco sfruttata.

La sfida è creare un ambiente che incoraggi e sostenga il suo coinvolgimento, attraverso lo scambio e la condivisione di buone pratiche, esperienze e talenti per lo sviluppo del Paese.

L’Organizzazione Internazionale per il Migranti (OIM) – l’Agenzia delle Nazioni Unite – annuncia il lancio di un programma dedicato alla valorizzazione e al coinvolgimento della Diaspora Albanese per lo sviluppo sociale ed economico dell’Albania.

Il programma è finanziato dalla Cooperazione Italiana, con il sostegno politico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il supporto operativo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Sarà implementato da OIM in collaborazione con il Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri Albanese e il Ministero dell’Economia e delle Finanze Albanese.

Il programma avrà la durata di tre anni e sosterrà il Governo Albanese in ogni fase del coinvolgimento e della valorizzazione della Diaspora. Focus principale del programma sarà la Diaspora Albanese in Italia, oltre 500.000 cittadini.

Il programma è stato ideato in modo puntuale per sostenere la Diaspora in investimenti, start-up e nuova occupazione in Albania. Saranno creati un piano per dare impulso agli investimenti, “Connect Albania” e un Fondo speciale per le Start-Up, aperto ai migranti di seconda generazione che vogliano investire in Albania.

Teaser del progetto