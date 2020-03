L’Unione Europea potrà avviare i colloqui di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord, dice una bozza approvata dai 27 paesi membri, un documento visionato da Reuters lunedì e che dovrebbe essere finalizzato questa settimana.

Se approvato, l’accordo parrà un rimedio ai due anni di ritardo e segnerebbe un nuovo slancio per tutti e sei i paesi dei Balcani occidentali – Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Bosnia e Macedonia del Nord – che cercano di aderire all’UE.

La Macedonia del Nord e l’Albania avevano visto le loro speranze infrante lo scorso anno, quando Francia e Paesi Bassi avevano espresso scetticismo sullo stato di democrazia e la lotta alla corruzione, temendo l’ingresso di nuovi membri in un momento in cui la coesione dell’UE era già stata danneggiata a causa dall’uscita della Gran Bretagna dall’Ue.

Pubblicità

Sebbene Parigi e L’Aia avevano sollevato le loro obiezioni il mese scorso, il piano di avviare i negoziati non si è fermato nonostante la crisi causata dal coronavirus, con Bruxelles decisa di mostrare la sua determinazione a portare i Balcani nell’ovile dell’UE.

“Non credo che ciò che sta accadendo (con il coronavirus) cambierà la decisione degli Stati membri”, ha detto ai giornalisti il capo della politica estera europea Josep Borrell.

Borrell ha anche affermato di aver telefonato al presidente serbo Aleksandar Vucic per rassicurarlo sul sostegno dell’UE dopo che Vucic aveva elogiato la Cina per il suo aiuto nella lotta contro il coronavirus in Serbia, mettendo in dubbio la solidarietà europea.

La Grecia non era presente durante la presa di questa decisione, che richiede l’unanimità di tutti i membri dell’UE. Ma fonti diplomatiche affermano che Atene ha dato la sua approvazione all’ultima bozza in quanto include con un linguaggio chiaro la protezione delle minoranze in Albania, inclusa quella greca.

Se nessun paese si oppone, la decisione dovrebbe essere adottata formalmente dai ministri europei dei 27 membri dell’UE a metà settimana – per iscritto questa volta, poiché le riunioni sono state sospese a causa dei rischi del coronavirus – hanno aggiunto le fonti.

Il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva bloccato l’apertura dei colloqui con Skopje e Tirana in ottobre, ha dichiarato a febbraio di essere disposto a consentire l’inizio dei colloqui di adesione se la Commissione Europea avesse fornito altre rassicurazioni, cambiando anche la modalità di ammissione dei nuovi membri.

Bruxelles aveva risposto adottando una riforma del processo di allargamento presentato a febbraio, riforma che la Francia ha accolto con favore.

I governi dell’UE, oltre alla Commissione Europea, sono andati oltre in questo processo, chiedendo delle garanzie affinché gli aspiranti raggiungano gli obiettivi nelle riforme economiche, giudiziarie e altre, con la possibilità di fermare i negoziati se i governi dei Balcani non adottano le misure necessarie.

A meno che non venga posticipato a causa dello scoppio del coronavirus, i leader dell’UE e dei Balcani dovrebbero tenere un vertice a maggio a Zagabria.